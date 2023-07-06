В США напомнили, что надо сделать Украине, чтобы вступить в НАТО

В США уверены, что Украина сможет сделать все необходимое для вступления в Альянс

США продолжают поддерживать политику открытых дверей в НАТО для Украины, однако настаивают на проведении ряда реформ, без которых вступление будет невозможно.

Как передает Укринформ, об этом рассказала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга в среду.

По ее словам, решение о вступлении какой-либо страны в НАТО является делом переговоров страны-заявительницы и всех остальных стран Альянса. Кроме того, она добавила, что в США считают, что Украине необходимо провести ряд реформ для дальнейшего пути в НАТО.

"Украине придется провести реформы, чтобы соответствовать таким же стандартам, как и любой другой стране НАТО, прежде чем присоединиться. Президент США считает, что Украина может это сделать", — добавила Жан-Пьер.

Как сообщалось ранее, президент Литвы Гитанас Науседа, который будет принимать саммит НАТО через несколько дней, заявил, что скорее всего Украина не станет членом Альянса после этой встречи. Впрочем, он отметил, что будут озвучены ряд решений, которые украинцев точно не разочаруют.