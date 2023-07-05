"Это выглядит коварно": нардеп о подводных камнях членства в НАТО "после окончания войны"

Что конкретно принимают в НАТО за окончание войны — неизвестно

Многие западные политики поддерживают идею членства Украины в НАТО "после окончания войны". Однако же это понятие для нашей страны означает одно, а на Западе в то же время вкладывают в "завершение" совсем другое значение.

Об этом в интервью "Телеграфу" сообщил народный депутат от фракции "Голос", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Здесь вообще заложено определенное лукавство, что мы понимаем "после войны", что у нас начало войны и окончание? Я напомню, что у нас с формально юридической точки зрения война не объявлена. Введен правовой режим военного положения, необязательно связанный с ведением войны. В Конституции и Законе "Об обороне" есть понятие "состояния войны", от его объявления отсчитывается промежуток, который называется военным временем", — отметил он.

Поскольку состояние войны объявлено не было, отмечает Рахманин, то вычислить формальное время войны с международно-правовой точки зрения и определять, что считать окончанием войны, будет несколько затруднительно. Для Украины ее завершение наступит только после полного восстановления территориальной целостности. Но что конкретно принимают в НАТО за окончание войны — неизвестно. На Западе некоторые предлагают отталкиваться от прекращения боевых действий на длительный срок.

"Но на какой? И, опять же, это прекращение боевых действий может быть вследствие: соглашения о прекращении огня, соглашения о перемирии, соглашения о заключении мира или просто без всяких соглашений. И боевые действия могут завершиться на той линии фронта, которая существует сегодня, могут завершиться на наших границах образца 91-го года, а могут завершиться на границах образца 23 февраля 2022 года. Мы не знаем, что там понимают под словами "по завершении войны", — подчеркнул собеседник издания.

Многие западные политики выступали за то, чтобы предложить Украине членство в НАТО после окончания войны. Однако в это они вкладывали совсем другое значение, чем Украина. Для части из них это значит длительное отсутствие активных боевых действий, однако пятая статья Вашингтонского договора (о коллективной безопасности) не применяется к территориям, которые остаются временно оккупированными.

"Не зря же целый ряд западных изданий ссылается на опыт Германии. Мол, Германия была разделена на Западную и Восточную, часть территории была отрезана, но это не помешало Западной Германии стать членом НАТО. Более того: ФРГ до 1957 г. не считала границу с ГДР государственной, но до того она эту границу вынуждена была признать", — считает Сергей Рахманин.

Часть западных политиков уверена, что ресурса у россии хватит еще на долгое время, чтобы продолжать войну. В то же время Украина будет продолжать страдать от ракетных атак. Потому они намекают, что оптимальный вариант — остановиться на текущей линии фронта, что в свою очередь упростит путь к членству в НАТО. Таким образом подконтрольные Украине территории получат безопасный "зонтик" в виде НАТО, Страна будет иметь возможность отстроить экономику, создать богатое, самодостаточное, демократическое, влиятельное государство.

"А остальную территорию, мол, со временем сможете вернуть невоенным способом, рано или поздно, как это произошло с Западной и Восточной Германией. Этот вариант не является окончательным, формализованным планом, не является схемой, поддерживаемой всеми или даже большинством. Но часть политиков склоняются к такому варианту. И количество поклонников может расти", — подытожил политик.

Полный текст о том, чего ждать от саммита НАТО, почему вновь стал острым вопрос с "ядеркой" и о возможном теракте на ЗАЭС читайте на сайте "Телеграф" в материале: "путин — агрессивный неадекват и стопроцентных рычагов воздействия на него нет": интервью с Сергеем Рахманиным, ч.II.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о "сюрпризе", который ждет Украину на ближайшем июльском саммите НАТО в Вильнюсе.