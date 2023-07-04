Удачное время: нардеп рассказал, что именно нужно Украине от НАТО, и оценил шансы на успех

Ключевой в вопросе приглашения Украины в НАТО будет позиция Соединенных Штатов

Украина нуждается в конкретике от НАТО. Приглашение нашей страны в Альянс хотя и не остановило бы президента россии владимира путина, но стало бы четким сигналом, что НАТО будет уже не просто партнером, а фактическим союзником нашей страны с соответствующими последствиями для российской федерации.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал народный депутат от фракции "Голос", член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин.

"Чтобы нам четко заявили: Украина будет членом НАТО, например, по завершении боевых действий, или обрисовали другую обозримую перспективу. То есть не в общем, а конкретно. НАТО должно пригласить Украину стать членом Альянса. Безусловно, это не остановило бы путина, но это было бы четким сигналом о том, что НАТО будет уже не просто партнером, а фактическим союзником Украины. С соответствующими последствиями для российской федерации", — отметил он.

Нардеп подчеркнул, что сейчас многие процессы идут быстрее, чем это было до войны. Например, предложения стать членом Европейского Союза мы могли бы ждать еще очень долго, но в условиях войны нам эту процедуру несколько упростили. Но вполне вероятно, что после того, как боевые действия утихнут, интерес к Украине упадет, и нам снова будут рассказывать о новых условиях, требованиях, предосторожностях и предохранителях.

"Никто не снимает ответственности с государства, которому еще немало что нужно осуществить. Но наше государство воюет. И уже сегодня есть опыт, который странам НАТО стоит перенимать, они уже могли бы поучиться кое-чему у наших Вооруженных Сил. Это без иронии", — сказал Рахманин.

Именно поэтому, по его мнению, сейчас очень удачное время для тектонических изменений. Например, обнадеживающе выглядит информация, что Франция поддерживает призыв официально пригласить Украину в НАТО. Нардеп констатировал, что эти заявления очень не похожи на те, что делала Франция в последние годы.

"То есть, в принципе, определенные шансы есть. Но ключевой будет позиция Соединенных Штатов. Насколько я понимаю, их логика такова: демонстрировать решительные шаги, но делать так, чтобы эти решительные шаги не были резкими. Администрация Байдена является сторонником именно такой политики. Учитывая это, на саммите в Вильнюсе прямого предложения по вступлению в НАТО Украина, скорее всего, не получит. Хотел бы ошибаться", — резюмировал Рахманин.

Подробнее читайте в первой части интервью "Телеграфа" с Сергеем Рахманиным: В НАТО отстали от жизни и боятся, что сближение с Украиной спровоцирует Третью мировую