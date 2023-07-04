Вдалий час: нардеп розповів, чого саме потребує Україна від НАТО, та оцінив шанси на успіх

Ключовою в питанні запрошення України до НАТО буде позиція Сполучених Штатів

Україна потребує конкретики від НАТО. Запрошення нашої країни до Альянсу хоча й не зупинило б президента росії володимира путіна, але стало б чітким сигналом, що НАТО буде вже не просто партнером, а фактичним союзником нашої країни з відповідними наслідками для російської федерації.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив народний депутат від фракції "Голос", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

"Щоб нам чітко заявили: Україна буде членом НАТО, наприклад, по завершенні бойових дій або обмалювали іншу осяжну перспективу. Тобто не взагалі, а конкретно. НАТО має запросити Україну стати членом Альянсу. Безумовно, це не зупинило б путіна, але це було б чітким сигналом про те, що НАТО буде вже не просто партнером, а фактичним союзником України. Із відповідними наслідками для російської федерації", — зазначив він.

Нардеп наголосив, що зараз багато процесів рухаються швидше, аніж це було до війни. Наприклад, пропозиції стати членом Європейського Союзу ми могли б чекати ще дуже-дуже довго, але в умовах війни нам цю процедуру дещо спростили. Але цілком імовірно, що після того, як бойові дії вщухнуть, інтерес до України впаде, і нам знову будуть розказувати про нові умови, вимоги, перестороги й запобіжники.

"Ніхто не знімає відповідальності з держави, котрій ще чимало що треба здійснити. Але наша держава воює. І вже сьогодні має досвід, який країнам НАТО варто переймати, вони вже могли б повчитися дечому в наших Збройних Сил. Це без іронії", — сказав Рахманін.

Саме тому, на його думку, зараз дуже вдалий час для тектонічних змін. Наприклад, обнадійливо виглядає інформація, що Франція підтримує заклик офіційно запросити Україну до НАТО. Нардеп констатував, що ці заяви дуже не схожі на ті, що робила Франція протягом останніх років.

"Тобто, в принципі, певні шанси є. Але ключовою буде позиція Сполучених Штатів. Наскільки я розумію, їхня логіка така: демонструвати рішучі кроки, але робити так, щоб ці рішучі кроки не були різкими. Адміністрація Байдена є прихильником саме такої політики. І з огляду на це, на саміті у Вільнюсі прямої пропозиції щодо вступу до НАТО Україна радше за все не отримає. Хотів би помилятися", — резюмував Рахманін.

Детальніше читайте у першій частині інтерв'ю "Телеграфа" із Сергієм Рахманіним: В НАТО відстали від життя і бояться, що зближення з Україною спровокує Третю світову