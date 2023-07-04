Україні не варто чекати на ПДЧ в НАТО: чому він шкідливий, пояснив нардеп

ПДЧ був актуальним для України позаминулого десятиліття

Питання отримання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) є неактуальним у разі України. Без нього можна обійтися і це, зокрема, нещодавно показала Фінляндія.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

Він пояснив, що спочатку інститут ПДЧ створювався для двох цілей:

Перша – створити алгоритм, що дозволяє країнам, які мали приєднатися до Альянсу, скоріше провести необхідні реформи.

"Друга причина (неформальна, неофіційна) – давайте відверто, ПДЧ було певним інструментом гальмування занадто швидкого розширення блоку. Тому що надто швидке збільшення НАТО дещо турбувало сам Альянс, який після завершення холодної війни переосмислював своє місце в системі світової безпеки", — каже Рахманін.

При цьому, зазначає експерт, якби Україна отримала такий план дій, наприклад, ще 2004 року, то він пішов би їй на користь, але зараз він уже не актуальний і навіть шкідливий.

"Застосування процедури ПДЧ щодо України, яка стільки зробила для приєднання до блоку і нині стільки робить для фактичного захисту східного флангу Альянсу – це дошкульний удар для України і репутаційний ризик для самого НАТО", — вважає нардеп, додаючи таке:"Приклад Фінляндії (а незабаром, імовірно й Швеції) наочно доводить, щоб можна обійтися без ПДЧ. По-друге, абсолютно очевидно, що зараз головною перешкодою для приєднання України до НАТО, є не відсутність певних реформ невідповідність якихось стандартів або будь-який інший фактор. Головна причина – перестороги, які існують і в НАТО як організації, і в окремих його членів, – що пришвидшений рух України в бік НАТО, навіть не членство, може спровокувати росію розв'язати Третю світову або навіть ядерну війну. Відповідно, Альянс і, в першу чергу, США уникають будь-яких різких рухів".

Більше про те, чи готовий Альянс до прямого запрошення України, чи отримаємо ми чіткі терміни та правила вступу і чому НАТО побоюється прискорення нашого вступу ви можете прочитати в інтерв’ю Сергія Рахманіна "Телеграфу" під назвою "В НАТО відстали від життя і бояться, що зближення з Україною спровокує Третю світову": інтерв’ю з Сергієм Рахманіним, ч.I"

Раніше ми писали про те, що отримання ПДЧ у НАТО знято з порядку денного.