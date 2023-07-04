Столтенберг залишається на своїй посаді? Питання генсека НАТО вирішать найближчим часом

Країни НАТО не змогли досягти консенсусу щодо нового генсека

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, мабуть, залишиться на посаді ще на рік. Очікується, що рішення про це буде затверджено вже 4 липня.

Як інформує Reuters з посиланням на джерела в дипломатичних колах, Столтенберг мав залишити свою посаду у вересні поточного року, проте через війну в Україні термін його повноважень вже один раз продовжили і, швидше за все, продовжать ще.

При цьому сам Столтенберг зазначав, що не хоче продовжувати працювати на посаді генсека НАТО, проте представники країн-членів Альянсу вмовили його залишитися через розбіжності щодо кандидатури наступного голови організації.

Як відомо, серед найімовірніших кандидатур на цю посаду розглядали голову Міноборони Британії Бена Уоллеса, а також прем’єрку Данії Метте Фредеріксен, яка, втім, заперечила це.

Столтенберг очолив НАТО у 2014 році, а раніше був прем’єром Норвегії. Його повноваження мали закінчитися 30 вересня 2022 року, проте їх продовжили на рік через вторгнення росії в Україну.

Наприкінці червня агентство AFP повідомило, що Столтенбергу заміну так і не знайшли, а тому він залишиться на своїй посаді до 30 вересня 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у США розглядають можливість запропонувати Україні альтернативу вступу до НАТО.