Столтенберг остается на своем посту? Вопрос генсека НАТО решат в ближайшее время

Страны НАТО не смогли достичь консенсуса относительно нового генсека

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг скорее всего останется на своем посту еще на год. Ожидается, что решение об этом будет утверждено уже 4 июля.

Как информирует Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах, Столтенберг должен был покинуть свою должность в сентябре текущего года, однако из-за войны в Украине срок его полномочий уже один раз продлили и скорее всего продлят еще.

При этом, сам Столтенберг отмечал, что не хочет продолжать работу на посту генсека НАТО, однако представители стран-членов Альянса уговорили его остаться из-за разногласий относительно кандидатуры следующего главы организации.

Как известно, среди наиболее вероятных кандидатур на этот пост рассматривали главу Минобороны Британии Бена Уоллеса, а также премьера Дании Метте Фредериксен, которая, впрочем, отрицала это.

Столтенберг возглавил НАТО в 2014 году, а до этого был премьером Норвегии. Его полномочия должны были закончиться 30 сентября 2022 года, однако их продлили на год из-за вторжения россии в Украину.

В конце июня агентство AFP сообщило, что Столтенбергу замену так и не нашли, а потому он останется на своем посту до 30 сентября 2024 году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в США рассматривают возможность предложить Украине альтернативу вступлению в НАТО.