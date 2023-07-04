Украине не стоит ждать ПДЧ в НАТО: почему он вреден, объяснил нардеп

ПДЧ был актуален для Украины в позапрошлом десятилетии

В опрос получения Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) является неактуальным в случае Украины. Без него можно обойтись и это, в частности, недавно показала Финляндия.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Он объяснил, что изначально институт ПДЧ создавался для двух целей:

Первая – создать алгоритм, позволяющий странам, которые должны были присоединиться к Альянсу, скорее провести необходимые реформы.

"Вторая причина (неформальная, неофициальная) – давайте откровенно, ПДЧ было определенным инструментом торможения слишком быстрого расширения блока. Потому что слишком быстрое увеличение НАТО несколько беспокоило сам Альянс, который после завершения "холодной" войны переосмысливал свое место в системе мировой безопасности", — говорит Рахманин.

При этом, отмечает эксперт, если бы Украина получила такой план действий, например, еще в 2004 году, то он пошёл бы ей на пользу, но сейчас он уже не актуален и даже вреден.

"Применение процедуры ПДЧ по отношению к Украине, которая столько сделала для присоединения к блоку и сейчас столько делает для фактической защиты восточного фланга Альянса – это чувствительный удар для Украины и репутационный риск для самого НАТО", — считает нардеп, добавляя следующее: "Пример Финляндии (а вскоре, вероятно, и Швеции) наглядно доказывает, чтобы можно обойтись без ПДЧ. Во-вторых, совершенно очевидно, что сейчас главным препятствием для присоединения Украины к НАТО является не отсутствие определенных реформ несоответствие каких-либо стандартов или какого-либо другого фактора. Главная причина – предостережения, которые существуют и в НАТО как организации, и у отдельных его членов, – что ускоренное движение Украины в сторону НАТО, даже не членство, может спровоцировать россию развязать Третью мировую или даже ядерную войну. Соответственно, Альянс и, в первую очередь, США избегают каких-либо резких движений".

Больше о том, готов ли Альянс к прямому приглашению Украины, получим ли мы четкие сроки и правила вступления и почему НАТО опасается ускорения нашего вступления вы можете прочитать в интервью Сергея Рахманина "Телеграфу" под названием "В НАТО отстали от жизни и боятся, что сближение с Украиной спровоцирует Третью мировую": интервью с Сергеем Рахманиным, ч.I"

Ранее мы писали о то, что получение ПДЧ в НАТО снято с повестки дня.