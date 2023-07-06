У США нагадали, що треба зробити Україні, щоб вступити до НАТО

У США впевнені, що Україна зможе зробити все необхідне для вступу до Альянсу

США продовжують підтримувати політику відкритих дверей в НАТО для України, проте наполягають на проведенні низки реформ, без яких вступ буде неможливим.

Як передає Укрінформ, про це розповіла речник Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу в середу.

За її словами, рішення про вступ якоїсь країни до НАТО є справою переговорів країни-заявниці та всіх інших країн Альянсу. Крім того, вона додала, що в США вважають, що Україні необхідно провести низку реформ для подальшого шляху до НАТО.

"Україні доведеться провести реформи, щоб відповідати таким самим стандартам, як і будь-якій іншій країні НАТО, перш ніж приєднатися. Президент США вважає, що Україна може це зробити", — додала Жан-П’єр.

Як повідомлялося раніше, президент Литви Гітанас Науседа, який прийматиме саміт НАТО через кілька днів, заявив, що, швидше за все, Україна не стане членом Альянсу після цієї зустрічі. Втім, він зазначив, що буде озвучено низку рішень, які українців точно не розчарують.