"Я видел черновики речей": Буданов дал неутешительный прогноз на итоги саммита НАТО

В Вильнюсе будут звучать слова и призывы, но ничего конкретного предприниматься не будет

Украинцам не стоит возлагать больших ожиданий на саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

Такую точку зрения в интервью британскому изданию The Times выразил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По его словам, надеяться на то, что Украина получит приглашение в Альянс на саммите, пока не приходится.

"Мне достаточно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены", — заявил он.

Также Буданов выразил мнение, что во время саммита будут звучать слова и призывы, но ничего конкретного предприниматься не будет.

"Я даже уверен в том, то будут говорить: я видел черновики речей", — сказал он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский не посетит саммит НАТО в Вильнюсе. В его команде заявили, что визит мог бы стать реальным, если бы там прозвучало реальное приглашение нашей стране вступить в Альянс.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Литвы Гитанас Науседа пообещал на саммите ряд решений, которые украинцев точно не разочаруют.