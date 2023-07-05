Самый странный флешмоб века. Зачем в Швеции сжигают Кораны и при чем здесь кремль

Это может разозлить Турцию и помешать Швеции присоединиться к НАТО.

В Швеции в течение последних месяцев продолжается цепочка очень странных поступков — протестующие время от времени публично сжигают или рвут Коран, священную книгу для мусульман. Несмотря на вопрос о смысле таких акций, они имеют серьезное последствие — угрожают вступлению Швеции в НАТО. Осквернение Корана может вызвать ярость Турции, которая уже и так блокирует вступление шведов в Альянс из-за предоставления убежища курдам, а в последнее время начала отменять встречи.

Некоторые из поджигателей имели сомнительный бэкграунд и были связаны с кремлем. А притеснения верующих молниеносно осудил разыскиваемый судом Гааги "великий правозащитник современности", российский диктатор владимир путин.

Швеция и не только. Хронология сожжения Коранов

В среду, 5 июля, шведская полиция получила 3 новых заявки на акции по сожжению религиозных текстов, сообщает SVT Nyheter. Одна заявка на сожжение Корана "как можно скорее у мечети в Стокгольме" поступила от женщины в возрасте около 50 лет. Она рассказала, что приняла решение после акции на прошлой неделе и назвала протесты по всему миру в отношении Швеции несправедливыми.

Еще одна заявка из Стокгольма поступила от 30-летнего мужчины. Он хочет сжечь Тору и Библию перед посольством Израиля 15 июля. Мужчина заявил, что это "ответ на сожжение Корана на прошлой неделе". Третью заявку на сожжение религиозных текстов на 12 июля подал 30-летний мужчина в Хельсингборге.

28 июня, в мусульманский праздник Курбан-Байрам, беженец из Ирака Салван Момика порвал и сжег Коран у центральной мечети Стокгольма. О мужчине известно, что он получил шведское гражданство в 2020 году и до этого не высказывал антиисламские взгляды. Однако на акции он вытирал Кораном обувь и положил среди страниц книги бекон. Акцию разрешили спустя две недели после того, как шведский апелляционный суд отклонил запрет полиции на протесты с сожжением Корана.

21 января 2023 года лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение сжечь Коран у турецкого посольства в Стокгольме. Палудан сжег Коран на фоне переговоров по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. После огласки шведская полиция вторично получила заявку на сожжение Корана у турецкого посольства в феврале, но из соображений безопасности не разрешила акцию.

27 января Палудан сжег Коран под охраной полиции напротив мечети в Дании.

Тот же Расмус Палудан уже сжигал Коран в 2020 году на митинге, после которого был арестован.

Кроме Швеции, уничтожение Корана происходило также в Нидерландах. 24 января 2023 лидер антиисламской организации Pegida Эдвин Вагенсвельд разорвал Коран перед Палатой представителей в Гааге. 13 февраля 2023 года Вагенсвельд публично разорвал Коран в Утрехте и восклицал антиисламские лозунги.

Вступление в НАТО под вопросом

Предыдущие сожжения Корана в Швеции имели политические последствия и замедлили шведский процесс НАТО. В январе Анкара приостановила переговоры со Швецией по поводу ее заявки на вступление в НАТО после того, как Расмус Палудан сжег Коран у турецкого посольства в Стокгольме.

Зимой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что не может согласовать вступление Швеции в НАТО:

"Швеция, не тратьте силы. Пока вы разрешаете священную книгу Коран, сжигать и рвать, мы не скажем "да" вашему вступлению в НАТО", — сказал Эрдоган.

Новый скандал также произошел в тяжелое время для шведских дипломатов, надеявшихся преодолеть отказ Турции ратифицировать их вступление в НАТО на предстоящий саммит в Вильнюсе, 11-12 июля. Эрдоган осудил сожжение, но не вспомнил, повлияет ли это на решение НАТО. Что важно, Эрдоган не отменил переговоры со Швецией, запланированные на 6 июля в штаб-квартире НАТО.

Но другие турецкие официальные лица были более резкими, утверждая, что сожжение Корана является формой терроризма, очевидно, оправдывая постоянную оппозицию членству Швеции в альянсе.

"Шведские власти должны принять быстрые меры и занять четкую позицию против терроризма во всех его формах. Борьба с терроризмом является просто важнейшим требованием цивилизованного общества и основным условием любого серьезного альянса", — написал спикер Эрдогана Фахреттин Алтун в Twitter.

" Я осуждаю отвратительный протест в Швеции против нашей священной книги в первый день благословенного Курбан-Байрам", — написал в среду в Twitter министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, добавив, что "неприемлемо допускать антиисламские протесты во имя свободы слова".

МИД Швеции также выступил с заявлением по поводу акций, которые охарактеризовали как "исламофобские действия".

Но международную огласку уже не остановить. Ирак, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко вызвали шведских послов в знак протеста, а Иран пока воздерживается от направления нового посла в Швецию.

14 июля Совет ООН по правам человека проведет экстренное заседание, чтобы рассмотреть вопрос о сожжении Корана в Стокгольме. ООН проведет срочные дебаты, чтобы обсудить тревожный рост умышленных и публичных актов религиозной ненависти.

российский след

Угроза отказа Турции ратифицировать вступление Швеции в НАТО – приятный бонус для россии. российское правительство не отставало и оперативно подливало масла в огонь, осуждая инциденты с сожжением Корана в Швеции. россияне называли сожжение Корана проявлением вражды между "западной цивилизацией" и мусульманскими странами.

28 июня, в тот же день, когда в Швеции сожгли Коран, владимир путин засветился в мечети Дагестана с… Кораном, подаренным ему.

"Это святыня для мусульман и для всех других является святыней. Мы знаем, что в других странах поступают иначе — не уважают религиозные чувства людей и еще говорят, что это не преступление", — пожаловался путин, добавив, что на шведов "не хватает Петра I".

Сожжение Корана комментировали спикер кремля дмитрий песков, посол россии Геннадий Аскальдович, спикер МИД россии мария захарова. А группа российских сенаторов даже написала резолюцию, где заявила, что антимусульманская позиция шведских властей разделяется ЕС и отвечает так называемым "европейским ценностям".

The Guardian выяснило, что к сожжению Корана в Швеции в январе причастен прокремлевский журналист канала RT Чанг Фрик. Политик-исламофоб Расмус Палудан совершил эту провокацию по прямому указанию кремля. Предложение поехать в Швецию и сжечь мусульманскую священную книгу поступило от журналиста, сотрудничающего с дочерней компанией российского пропагандистского канала RT Чанга Фрика и еще одного журналиста, работающего на ультраправом СМИ Exakt 24.

Палудан также получил финансовую помощь в 320 шведских крон от Чанга Фрика, которая требовалась для рассмотрения заявления на разрешение демонстрации от полиции. Ранее Чанг Фрик ездил в москву и участвовал в программах российских пропагандистских СМИ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что семья россиян 100 лет поклонялась "Корану", который оказался другой книгой.