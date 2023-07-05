Найдивніший флешмоб століття. Навіщо у Швеції спалюють Корани і до чого тут кремль

Це може розлютити Туреччину та завадити Швеції приєднатися до НАТО

У Швеції протягом останніх місяців триває ланцюжок дуже дивних вчинків — протестувальники час від часу публічно спалюють чи рвуть Коран, священну книгу для мусульман. Попри питання до сенсу таких акцій, вони мають серйозний наслідок — загрожують вступу Швеції до НАТО. Осквернення Корану може викликати лють Туреччини, яка вже й так блокує вступ шведів до Альянсу через надання притулку курдам, а останнім часом почала скасовувати зустрічі.

Деякі з паліїв мали сумнівний бекграунд та були пов'язані з кремлем. А утиски вірян блискавично засудив розшукуваний судом Гааги "великий правозахисник сучасності", російський диктатор володимир путін.

Швеція і не тільки. Хронологія спалення Коранів

У середу, 5 липня, шведська поліція отримала аж 3 нові заявки на акції зі спалення релігійних текстів, повідомляє SVT Nyheter. Одна заявка на спалення Корану "якомога швидше біля мечеті в Стокгольмі" надійшла від жінки віком близько 50 років. Вона розповіла, що ухвалила рішення після акції минулого тижня та назвала протести по всьому світу стосовно Швеції несправедливими.

Ще одна заявка зі Стокгольма надійшла від 30-річного чоловіка. Він хоче спалити Тору та Біблію перед посольством Ізраїлю 15 липня. Чоловік заявив, що "це відповідь на спалення Корану минулого тижня. Третю заявку на спалення релігійних текстів на 12 липня подав 30-річний чоловік у Гельсінгборзі.

28 червня, в мусульманське свято Курбан-Байрам, біженець з Іраку Салван Моміка порвав і спалив Коран біля центральної мечеті Стокгольма. Про чоловіка відомо, що він отримав шведське громадянство у 2020 році та до цього не висловлював антиісламських поглядів. Проте на акції він витирав Кораном взуття та поклав між сторінок книги бекон. Акцію дозволили через два тижні після того, як шведський апеляційний суд відхилив заборону поліції на протести зі спаленням Корану.

21 січня 2023 року лідер данської ультраправої партії "Жорсткий курс" Расмус Палудан дістав дозвіл спалити Коран біля турецького посольства у Стокгольмі. Палудан спалив Коран на тлі переговорів щодо вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Після розголосу шведська поліція вдруге отримала заявку на спалення Корану біля турецького посольства у лютому, але з міркувань безпеки не дозволила акцію.

27 січня Палудан спалив Коран під охороною поліції навпроти мечеті в Данії.

Той же самий Расмус Палудан вже спалював Коран у 2020 році на мітингу, після якого був заарештований.

Окрім Швеції, знищення Корану відбувалися також в Нідерландах. 24 січня 2023 року лідер антиісламської організації Pegida Едвін Вагенсвельд розірвав Коран перед Палатою представників у Гаазі. 13 лютого 2023 року Вагенсвельд публічно розірвав Коран в Утрехті та вигукував антиісламські гасла.

Вступ до НАТО під питанням

Попередні спалення Корану у Швеції мали політичні наслідки та уповільнили шведський процес НАТО. У січні Анкара призупинила переговори зі Швецією щодо її заявки на вступ до НАТО після того, як Расмус Палудан спалив Коран біля турецького посольства у Стокгольмі.

Взимку президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав, що не може погодити вступ Швеції в НАТО:

"Швеціє, не витрачайте сили. Поки ви дозволяєте священну книгу Коран, спалювати й рвати, ми не скажемо "так" вашому вступу в НАТО", — сказав Ердоган.

Новий скандал також стався у важкий час для шведських дипломатів, які сподівалися подолати відмову Туреччини ратифікувати їх вступ до НАТО до майбутнього саміту у Вільнюсі, 11-12 липня. Ердоган засудив спалення, але не згадав, чи вплине це на рішення щодо НАТО. Що важливо — Ердоган не скасував переговори зі Швецією, заплановані на 6 липня в штаб-квартирі НАТО.

Але інші турецькі офіційні особи були більш різкими, стверджуючи, що спалення Корану є формою тероризму, очевидно виправдовуючи постійну опозицію членству Швеції в альянсі.

"Шведська влада повинна вжити швидких заходів і зайняти чітку позицію проти тероризму в усіх його формах. Боротьба з тероризмом є просто найважливішою вимогою цивілізованого суспільства та основною передумовою будь-якого серйозного альянсу", — написав речник Ердогана Фахреттін Алтун у Twitter.

"Я засуджую огидний протест у Швеції проти нашої священної книги в перший день благословенного Курбан-Байрам", — написав у середу в Twitter міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, додавши, що "неприйнятно допускати антиісламські протести в ім'я свободи слова".

МЗС Швеції також виступило із заявою щодо акцій, які схарактеризували як "ісламофобські дії".

Але міжнародний розголос вже не зупинити. Ірак, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати та Марокко викликали шведських послів на знак протесту, а Іран поки утримується від направлення нового посла до Швеції.

14 липня Рада ООН з прав людини проведе екстрене засідання, щоб розглянути питання про спалення Корану в Стокгольмі. ООН проведе термінові дебати, щоб обговорити тривожне зростання навмисних і публічних актів релігійної ненависті.

Російський слід

Загроза відмови Туреччини ратифікувати вступ Швеції до НАТО — приємний бонус для росії. російський уряд не пас задніх та оперативно підливав масла у вогонь, засуджуючи інциденти зі спаленням Корану у Швеції. росіяни називали спалення Корану проявом ворожнечі між "західною цивілізацією" та мусульманськими країнами.

28 червня, у той самий день, коли у Швеції спалили Коран, володимир путін засвітився у мечеті Дагестану з… Кораном, який йому подарували.

"Це святиня для мусульман та для всіх інших є святинею. Ми знаємо, що в інших країнах чинять інакше — не поважають релігійні почуття людей і ще кажуть, що це не злочин", — бідкався путін, додавши, що на шведів "не вистачає Петра I".

Спалення Корану коментували речник кремля дмитро пєсков, посол росії Геннадій Аскальдович, спікерка МЗС рф марія захарова. А група російських сенаторів навіть написала резолюцію, де заявила, що антимусульманська позиція шведської влади поділяється ЄС і відповідає так званим "європейським цінностям".

The Guardian з'ясувало, що до спалення Корану у Швеції в січні був причетний прокремлівський журналіст каналу RT Чанг Фрік. Політик-ісламофоб Расмус Палудан здійснив цю провокацію за прямою вказівкою кремля. Пропозиція поїхати до Швеції та спалити мусульманську священну книгу надійшла від журналіста, який співпрацює з дочірньою компанією російського пропагандистського каналу RT Чанга Фріка та ще одного журналіста, який працює на ультраправе ЗМІ Exakt 24.

Палудан також отримав фінансову допомогу в 320 шведських крон від Чанга Фріка, яка була потрібна для розгляду заяви на дозвіл демонстрації від поліції. Раніше Чанг Фрік їздив до москви і брав участь у програмах російських пропагандистських ЗМІ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що сім’я росіян 100 років поклонялася "Корану", який виявився іншою книжкою.