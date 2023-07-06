"Я бачив чернетки промов": Буданов дав невтішний прогноз на підсумки саміту НАТО

У Вільнюсі звучатимуть слова та заклики, але нічого конкретного робити не буде

Українцям не варто покладати великих очікувань на саміт НАТО, що відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Таку думку в інтерв’ю британському виданню The Times висловив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За його словами, сподіватися на те, що Україна отримає запрошення до Альянсу на саміті, поки що не доводиться.

"Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені", — заявив він.

Також Буданов висловив думку, що під час саміту звучатимуть слова та заклики, але нічого конкретного робитися не буде.

"Я навіть впевнений у тому, що будуть говорити: я бачив чернетки промов", — сказав він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський не відвідає саміту НАТО у Вільнюсі. У його команді заявили, що візит міг би стати реальним, якби там пролунало реальне запрошення для нашої країни вступити до Альянсу.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Литви Гітанас Науседа пообіцяв на саміті низку рішень, які українців точно не розчарують.