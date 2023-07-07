Мы будем стремиться: в Чехии сделали важное заявление по членству Украины в НАТО и ЕС
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Вступление Украины в НАТО будет хорошим шагом для общей безопасности
Чехия готова работать над тем, чтобы вопрос вступления Украины в состав Евросоюза начал обсуждаться как можно скорее.
Об этом в своем Twitter сообщил президент Чехии Петр Павел.
"Мы будем стремиться начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца этого года", — уточнил он.
По словам чешского лидера, его страна заинтересована в том, чтобы Украина сразу после победы в войне над российскими оккупантами начала переговоры о вступлении в НАТО.
Павел считает, что это будет хороший шаг "для общей безопасности, региональной стабильности и экономического процветания".
Напомним, что вчера Павел провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам переговоров наш президент заявил, что в ближайшее время также планирует отправиться в Турцию на встречу с местным лидером Реджепом Эрдоганом. Главной темой переговоров должна стать зерновая сделка, которую блокирует российская сторона.
Ранее "Телеграф" писал о том, что украинский лидер в последние дни устроил "тур" по европейским странам, во время которого кроме Чехии он посетил Болгарию, Германию, Италию и Нидерланды.