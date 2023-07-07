Мы будем стремиться: в Чехии сделали важное заявление по членству Украины в НАТО и ЕС

Вступление Украины в НАТО будет хорошим шагом для общей безопасности

Чехия готова работать над тем, чтобы вопрос вступления Украины в состав Евросоюза начал обсуждаться как можно скорее.

Об этом в своем Twitter сообщил президент Чехии Петр Павел.

"Мы будем стремиться начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца этого года", — уточнил он.

По словам чешского лидера, его страна заинтересована в том, чтобы Украина сразу после победы в войне над российскими оккупантами начала переговоры о вступлении в НАТО.

Павел считает, что это будет хороший шаг "для общей безопасности, региональной стабильности и экономического процветания".

Напомним, что вчера Павел провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам переговоров наш президент заявил, что в ближайшее время также планирует отправиться в Турцию на встречу с местным лидером Реджепом Эрдоганом. Главной темой переговоров должна стать зерновая сделка, которую блокирует российская сторона.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинский лидер в последние дни устроил "тур" по европейским странам, во время которого кроме Чехии он посетил Болгарию, Германию, Италию и Нидерланды.