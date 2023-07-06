Зеленский посещает Болгарию: будут обсуждать 5 главных тем
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Зеленский встретится с топ-чиновниками Болгарии
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Болгарию с официальным визитом 6 июля.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
По словам Зеленского он собирается провести обстоятельные переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встретится с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.
"Оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация Формулы мира", — добавил он.
В настоящий момент, как передают местные СМИ, правительственный борт уже приземлился в Софии. В центре болгарской столицы усилены меры безопасности: вокруг правительственных зданий находится большое количество правоохранителей.
Напомним, ранее Зеленский устроил "тур" по Европе, во время которого, в частности посетил Германию, Италию и Нидерланды.
Также мы сообщали, что президент Украины провел расширенную Ставку Верховного Главнокомандующего, во время которой обсудил несколько важных и актуальных вопросов с украинскими генералами и министрами.