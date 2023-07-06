Зеленський відвідує Болгарію: обговорюватимуть 5 головних тем

Зеленський зустрінеться з топ-чиновниками Болгарії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Болгарії із офіційним візитом 6 липня.

Про це повідомляє пресслужба президента.

За словами Зеленського, він збирається провести ґрунтовні переговори з прем’єр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінеться з президентом Руменом Радевим, чиновниками, парламентаріями, політиками та журналістами.

"Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація Формули миру", — додав він.

Наразі, як передають місцеві ЗМІ, урядовий борт уже приземлився у Софії. У центрі болгарської столиці посилено заходи безпеки: довкола урядових будівель знаходиться велика кількість правоохоронців.

Нагадаємо, раніше Зеленський влаштував "тур" Європою, під час якого, зокрема відвідав Німеччину, Італію та Нідерланди.

Також ми повідомляли, що президент України провів розширену Ставку Верховного Головнокомандувача, під час якої обговорив кілька важливих та актуальних питань з українськими генералами та міністрами.