Зеленський провів розширену Ставку: обговорювали АЕС та ще дві теми

Залужний дав військовим розпорядження

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Цього разу воно було розширеним і тривало довше, ніж зазвичай. Серед головних питань – ситуація на ЗАЕС та інших атомних станціях України.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Зміст чергової Ставки виглядав так:

захист АЕС. Доповідали командувач ВПС Олещук, міністр Клименко, голова ДПСУ Дейнеко. Також заслухали директора "Енергоатому" Котіна та директора ХАЕС Козюру;

ситуація на фронті. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Москальова та Наєва. Було дано розпорядження від головкома посилювати Північ ;

; подальше нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонту техніки західного зразка. Доповіді: командувач силами логістики Гуляк, Мінстратегпром – Камишин, Мінінфраструктури – Кубраков, Міноборони – Резніков.

Нагадаємо, що в НАТО попередили росію про наслідки теракту на ЗАЕС.

Також директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів про найгірший сценарій після теракту на ЗАЕС.