Укр

Зеленский провел расширенную Ставку: обсуждали АЭС и еще две темы

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Владимир Зеленский Новость обновлена 05 июля 2023, 13:49
Владимир Зеленский

Залужный дал военным распоряжение

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На этот раз оно было расширенным и длилось дольше, чем обычно. Среди главных вопросов — ситуация на ЗАЭС и других атомных станциях Украины.

Об это сообщает пресс-служба президента.

Содержание очередной Ставки выглядело следующим образом:

  • защита АЭС. Докладывали командующий ВВС Олещук, министр Клименко, глава ГПСУ Дейнеко. Также заслушали директора "Энергоатома" Котина и директора ХАЭС Козюру;
  • ситуация на фронте. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Москалева и Наева. Было дано распоряжение от главкома усиливать Север;
  • дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца. Доклады: командующий силами логистики Гуляк, Минстратегпром – Камышин, Мининфраструктуры – Кубраков, Минобороны – Резников.

Напомним, что в НАТО предупредили россию о последствиях теракта на ЗАЭС.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о худшем сценарии после теракта на ЗАЭС.

Теги:
#Украина #ЗАЭС #Ставка #Владимир Зеленский