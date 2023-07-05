Зеленский провел расширенную Ставку: обсуждали АЭС и еще две темы
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Залужный дал военным распоряжение
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На этот раз оно было расширенным и длилось дольше, чем обычно. Среди главных вопросов — ситуация на ЗАЭС и других атомных станциях Украины.
Об это сообщает пресс-служба президента.
Содержание очередной Ставки выглядело следующим образом:
- защита АЭС. Докладывали командующий ВВС Олещук, министр Клименко, глава ГПСУ Дейнеко. Также заслушали директора "Энергоатома" Котина и директора ХАЭС Козюру;
- ситуация на фронте. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Москалева и Наева. Было дано распоряжение от главкома усиливать Север;
- дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца. Доклады: командующий силами логистики Гуляк, Минстратегпром – Камышин, Мининфраструктуры – Кубраков, Минобороны – Резников.
Напомним, что в НАТО предупредили россию о последствиях теракта на ЗАЭС.
Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о худшем сценарии после теракта на ЗАЭС.