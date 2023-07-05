Зеленский провел расширенную Ставку: обсуждали АЭС и еще две темы

Залужный дал военным распоряжение

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. На этот раз оно было расширенным и длилось дольше, чем обычно. Среди главных вопросов — ситуация на ЗАЭС и других атомных станциях Украины.

Об это сообщает пресс-служба президента.

Содержание очередной Ставки выглядело следующим образом:

защита АЭС. Докладывали командующий ВВС Олещук, министр Клименко, глава ГПСУ Дейнеко. Также заслушали директора "Энергоатома" Котина и директора ХАЭС Козюру;

ситуация на фронте. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Москалева и Наева. Было дано распоряжение от главкома усиливать Север ;

; дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца. Доклады: командующий силами логистики Гуляк, Минстратегпром – Камышин, Мининфраструктуры – Кубраков, Минобороны – Резников.

Напомним, что в НАТО предупредили россию о последствиях теракта на ЗАЭС.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о худшем сценарии после теракта на ЗАЭС.