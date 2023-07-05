"Будет по барабану, в какую сторону ветер": назван худший сценарий после теракта на ЗАЭС

В случае подрыва реакторов россия будет накрыта до Урала

Россияне могут намеренно взорвать реакторы на ЗАЭС, хотя по факту это сделать будет очень сложно. Если же это произойдет, то выброс радиоактивных веществ в атмосферу ощутят далеко за пределами Украины.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Теоретически есть два больших негативных сценария. Сам реактор ре взорвется, конструкция реакторов с учетом модернизаций, после Фукусимы, после того, что было сделано… Не взорвется. Его могут специально взорвать. Это сложнее, чем взорвать даже Каховскую дамбу. Это нужно израсходовать огромное количество взрывчатых веществ для того, чтобы поднять крышки реакторов и чтобы произошел реальный большой выброс радиоактивных веществ в атмосферу. Огромные усилия, много взрывчатки — сложный процесс", — отметил он.

Также эксперт отметил, что пока ему ничего не известно о планах россии пойти именно по такому сценарию.

"Я боюсь другого сценария, что московский режим пойдет по сценарию "Не будет наше – не будет ничье". То есть, они просто уничтожат возможность возобновить работу станции, они уничтожат возможность возобновить работу реакторов – это они могут сделать", — добавил Харченко.

Специалист подчеркнул, что фактический подрыв реакторов, уничтожение крышек реакторов и выброс радиоактивных веществ в атмосферу — самый плохой сценарий развития событий.

"Если этот выброс будет массирован и серьезно спланирован, то в принципе там где-то от Приуралья до Пиренеев абсолютно все почувствуют. 100% Россия будет накрыта до Урала, это без вопросов.

Если вскроют крышки реакторов, если взорвут всю эту махину – 6 штук. Шесть гигаваттных реакторов. Если их взорвать настолько, что крышки снесет, воздух получает доступ к активной зоне и все это поднимается, то, поверьте мне, будет глубоко по барабану, в какую сторону ветер. По меньшей мере, на территории всей Европы и Азии до Урала глубоко будет по барабану, куда ветер дует", — добавил он.

При этом Харченко выразил надежду, что среди россиян не найдется настолько обезумевших людей, готовых пойти на такой шаг.

"Я в это не верю, у них должен быть некий инстинкт самосохранения. Они на Каховке умудрились тех, кто собственно взрывал, частично утопить", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в НАТО рассказали о последствиях возможного теракта на ЗАЭС.