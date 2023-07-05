"Буде по барабану, в який бік вітер": названо найгірший сценарій після теракту на ЗАЕС

У разі підриву реакторів росію буде накрито до Уралу

Росіяни можуть свідомо підірвати реактори на ЗАЕС, хоча за фактом це зробити буде дуже складно. Якщо це станеться, то викид радіоактивних речовин в атмосферу відчують далеко за межами України.

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Теоретично є два великі негативні сценарії. Сам реактор вибухне, конструкція реакторів з урахуванням модернізацій, після Фукусіми, після того, що було зроблено… Не вибухне. Його можуть спеціально підірвати. Це складніше, ніж підірвати навіть Каховську дамбу. Це потрібно витратити величезну кількість вибухових речовин для того, щоб підняти кришки реакторів і відбувся реальний великий викид радіоактивних речовин в атмосферу. Величезні зусилля, багато вибухівки — складний процес", — зазначив він.

Також експерт говорить, що поки що йому нічого не відомо про плани росії піти саме за таким сценарієм.

"Я боюся іншого сценарію, що московський режим піде за сценарієм "Не буде наше — не буде нічиє". Тобто вони просто знищать можливість відновити роботу станції, вони знищать можливість відновити роботу реакторів — це вони можуть зробити", — додав Харченко.

Фахівець підкреслив, що фактичний підрив реакторів, знищення кришок реакторів та викид радіоактивних речовин в атмосферу є найгіршим сценарієм розвитку подій.

"Якщо цей викид буде масований і потужно спланований, то в принципі там десь від Приуралля до Піренеїв абсолютно всі відчують. 100% Росія буде накрита до Уралу, це без питань.

Якщо вскриють кришки реакторів, якщо підірвуть всю цю махіну – 6 штук. Шість гігаватних реакторів. Якщо їх підірвати настільки, що кришки знесені, повітря має доступ до активної зони і все це підіймається, то, повірте мені, буде глибоко по барабану, в який бік вітер. Щонайменше на території всієї Європи і Азії до Уралу глибоко буде по барабану, куди вітер дує", — додав він.

При цьому Харченко висловив сподівання, що серед росіян не знайдеться таких божевільних людей, які готові піти на такий крок.

"Я в це не вірю, у них має бути якийсь інстинкт самозбереження. Вони на Каховці примудрилися тих, хто власне підривав, частково втопити", — додав він.

Раніше Телеграф писав про те, що в НАТО розповіли про наслідки можливого теракту на ЗАЕС.