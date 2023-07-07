Зеленский после Болгарии и Чехии отправился в еще одну страну ЕС: что известно

Президент посещает уже третью европейскую страну за два дня

Президент Украины Владимир Зеленский после своего визита в Болгарию и Чехию, отправился в Словакию. Там он проведет ряд важных встреч и переговоров.

Об этом сообщается в Telegram-канале президента.

"Следующая – Словакия. Важные встречи в Братиславе с Президентом Зузаной Чапутовой, Премьер-министром Людовитом Одором, Председателем Национального Совета Борисом Колларом. Вместе с нашим надежным соседом говорим о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и Формуле мира, двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности", — сказано в сообщении.

Отметим, 6 июля, Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время также планирует отправиться в Турцию на встречу с местным лидером Реджепом Эрдоганом. Главной темой переговоров должна стать зерновая сделка, которую блокирует российская сторона. По данным некоторых СМИ, президент Украины посетит Стамбул уже сегодня, 7 июля.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский после Болгарии также побывал в Чехии, где встретился с президентом страны Петром Павелом.