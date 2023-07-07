Зеленский уже в Турции: стало известно, о чем он будет говорить с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Словакию отправился в Турцию. Там он встретится с президентов Реджепом Тайипом Эрдоганом для переговоров.

Об этом глава государства сообщил в своем официальном канале. Зеленский подчеркнул, что намерен обсудить с турецким коллегой шесть важнейших для Украины и внешней экномики тем.

Так, два президента скоординируют позиции по украинской формуле мира, а также обсудят предстоящий саммит НАТО, гарантии безопасности и зерновую инициативу. Кроме того, Зеленский и Эрдоган обсудят оборонные контракты между предприятиями двух стран и восстеновление Украины.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский посетил Болгарию и провел переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым и другими политиками.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский во время своего прошлого "европейского тура" посетил Нидерланды, Италию и Германию. Он обсудил с союзниками дальнейшее сотрудничество с Украиной.