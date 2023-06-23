Виробництво "Байрактарів" в Україні: влада Туреччини прийняла важливе рішення

Завод з виробництва Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні планують відкрити у 2025 році.

Влада Туреччини дала добро на виробництво безпілотників Bayraktar TB2 та Akıncı на території України.

Як пише турецьке видання Akit, виробник дронів Baykar отримав від турецького керівництва ліцензійні дозволи.

Як заявив гендиректор Baykar Халюк Байрактар, його компанія здобула право на "повне виробництво" безпілотників зазначених типів на території України.

За його словами, завод з виробництва Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні планують відкрити вже 2025 року. На його будівництво виділяють 95,5 млн. доларів.

"Основна частина підготовчих робіт уже йде повним ходом. Ми очікуємо, що завод буде електрифіковано у липні", — додав генеральний директор Baykar.

Нагадаємо, що питання будівництва цього заводу в Україні обговорювалося з літа 2022 року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у березні у Туреччині представили дві нові модифікації "Байрактарів". Серед особливостей одного з них – український двигун АІ-25ТЛТ виробництва "Мотор Січ". Цікаво, що про бажання збудувати у себе завод із виробництва "Байрактарів" заявляв диктатор володимир путін.