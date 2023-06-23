Производство "Байрактаров" в Украине: власти Турции приняли важное решение

Завод по производству Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине планируют открыть в 2025 году

Власти Турции дали добро на производство беспилотников Bayraktar TB2 и Akıncı на территории Украины.

Как пишет турецкое издание Akit, производитель дронов Baykar получил от турецкого руководства необходимые лицензионные разрешения.

Как заявил гендиректор Baykar Халюк Байрактар, его компания получила право на "полное производство" беспилотников указанных типов на территории Украины.

По его словам, завод по производству Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине планируют открыть уже в 2025 году. На его строительство выделяют 95,5 млн долларов.

"Основная часть подготовительных работ уже идет полным ходом. Мы ожидаем, что завод будет электрифицирован в июле", — добавил генеральный директор Baykar.

Напомним, что вопрос строительство данного завода в Украине обсуждался с лета 2022 года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в марте в Турции представили две новых модификации "Байрактаров". Среди особенностей одного из них — украинский двигатель АИ-25ТЛТ производства "Мотор Сич". Интересно, что о желании построить у себя завод по производству "Байрактаров" заявлял диктатор владимир путин.