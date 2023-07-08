Про членство Украины в НАТО, мир и путина: главные заявления Эрдогана после встречи с Зеленским

Турецкий лидер сделал сразу несколько интересных заявлений

Вечером в пятницу, 7 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам встречи они выступили перед журналистами.

"Телеграф" коротко собрал главное из их пресс-конференции.

"Украина заслуживает членства в НАТО. И в вашем присутствии я хочу еще раз подчеркнуть, что от наступления справедливого мира никто не проиграет. Мы будем оказывать любую поддержку, чтобы Украина стала на ноги", — подчеркнул Эрдоган.

Он заверил в готовности Турции помочь в восстановлении Украины и выразил надежду на скорейшее окончание войны путем мирных переговоров.

Эрдоган также высказался об обмене пленными, — по его словам, этот вопрос стоит на повестке дня, он внимательно за ним следит и Турция обсуждает его с россией.

"В следующем месяце будет визит путина в Турцию, и будет возможность снова обсудить это тет-а-тет. Иногда мы говорим по телефону, когда есть возможность, обсуждаем по телефону этот вопрос", — подчеркнул турецкий лидер.

Как информирует Офис президента Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин и министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир в присутствии Зеленского и Эрдогана подписали Меморандум о взаимопонимании между своими министерствами.

Документ направлен на усиление сотрудничества между украинскими и турецкими компаниями в области технологий и стратегических отраслях промышленности. Одно из главных направлений сотрудничество, — развитие производства беспилотников.

Как сообщал "Телеграф", ранее также была информация, что Зеленский на встрече с Эрдоганом будет просить его об оружии и истребителях для Украины.