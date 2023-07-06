Зеленский едет к Эрдогану: СМИ узнали, о чем будут договариваться

Дата пока не раскрывается, но известно, что встреча должна состоятся уже скоро

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Турцию для встречи с Эрдоганом перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Эту информацию подтверждают турецкие СМИ.

"Зеленский потребует поддержки Турции, чтобы члены НАТО выделили более тяжелое вооружение, а также реактивные истребители", — пишет издание Hurriyet.

По данным турецкого издания Sabah, встреча президентов состоится в Самбуле. Журналисты напомнили, что 17 июля истекает срок действия так называемой "Зерновой сделки", продлять которую россия ранее отказалась. В прошлом подобные категоричные отказы из Москвы уже звучали, но тогда под давлением Анкары Кремль снова соглашался на продление.

Дата визита не называется, но отмечается, что он должен состоятся до июльского саммита НАТО.

Напомним, что 6 июля Владимир Зеленский посетил Болгарию с официальным визитом. Там он провел переговоры с премьер-министром Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

Также "Телеграф" сообщал, что ранее Зеленский устроил "тур" по Европе, во время которого, в частности посетил Германию, Италию и Нидерланды.