Зеленський їде до Ердогана: ЗМІ дізналися, про що домовлятимуться

Дата поки не розкривається, але відомо, що зустріч має відбутися вже скоро

Президент України Володимир Зеленський може відвідати Туреччину для зустрічі з Ердоганом перед самітом НАТО у Вільнюсі.

Цю інформацію підтверджують турецькі ЗМІ.

"Зеленський вимагатиме підтримки Туреччини, щоб члени НАТО виділили більш тяжке озброєння, а також реактивні винищувачі", — пише видання Hurriyet.

За даними турецького видання Sabah, зустріч президентів відбудеться у Самбулі. Журналісти нагадали, що 17 липня закінчується термін дії так званої "Зернової угоди", продовжувати яку росія раніше відмовилася. У минулому подібні категоричні відмови з москви вже звучали, але тоді під тиском Анкари Кремль знову погоджувався на продовження.

Дата візиту не називається, але зазначається, що він має відбутися до липневого саміту НАТО.

Нагадаємо, що 6 липня Володимир Зеленський відвідав Болгарію з офіційним візитом. Там він провів переговори з прем’єр-міністром Николаєм Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радєвим, чиновниками, парламентарями, політиками та журналістами.

Також "Телеграф" повідомляв, що раніше Зеленський влаштував "тур" Європою, під час якого, зокрема відвідав Німеччину, Італію та Нідерланди.