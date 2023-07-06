Зеленський їде до Ердогана: ЗМІ дізналися, про що домовлятимуться
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Дата поки не розкривається, але відомо, що зустріч має відбутися вже скоро
Президент України Володимир Зеленський може відвідати Туреччину для зустрічі з Ердоганом перед самітом НАТО у Вільнюсі.
Цю інформацію підтверджують турецькі ЗМІ.
"Зеленський вимагатиме підтримки Туреччини, щоб члени НАТО виділили більш тяжке озброєння, а також реактивні винищувачі", — пише видання Hurriyet.
За даними турецького видання Sabah, зустріч президентів відбудеться у Самбулі. Журналісти нагадали, що 17 липня закінчується термін дії так званої "Зернової угоди", продовжувати яку росія раніше відмовилася. У минулому подібні категоричні відмови з москви вже звучали, але тоді під тиском Анкари Кремль знову погоджувався на продовження.
Дата візиту не називається, але зазначається, що він має відбутися до липневого саміту НАТО.
Нагадаємо, що 6 липня Володимир Зеленський відвідав Болгарію з офіційним візитом. Там він провів переговори з прем’єр-міністром Николаєм Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радєвим, чиновниками, парламентарями, політиками та журналістами.
Також "Телеграф" повідомляв, що раніше Зеленський влаштував "тур" Європою, під час якого, зокрема відвідав Німеччину, Італію та Нідерланди.