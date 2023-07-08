Зеленский побывал на острове Змеиный в 500-й день с начала полномасштабной войны: видео

Остров Змеиный был захвачен в первый день полномасштабного вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский в 500 день войны с российской федерацией посетил легендарный остров Змеиный. Вместе с главой ОП Андреем Ермаком и главой ГУР МО Кириллом Будановым он возложил цветы и почтил память погибших воинов, которые защищали остров от оккупантов.

Видео с острова президент опубликовал в своем Telegram-канале. Поездка была приурочена к круглой дате украинсого сопротивления "второй армии мира" и, вероятно, годовщине освобождения Змеиного от россиян.

Глава государства в сопроврождении военных посетил остров, который был освобожден от россиян 30 июня 2022 года. Они осмотрели остров, разрушенный русскими, и на фоне Черного моря Владимир Зеленский обратился к украинцам.

"Сегодня мы на Змеином, на нашем Змеином, который никогда не покорить оккупантам, как и всю Украину. Сегодня мы почтили память героев, которые защищали и освободили остров. И пускай это небольшой кусочек земли посреди нашего Черного моря, это большое доказательство того, что Украина вернет себе все части своей территории. Я хочу поблагодарить именно с этого места победы каждого воина за эти 500 дней. Наши ВСУ, наша разведка, Нацгвардия, наши пограничники, СБУ, Нацполиция, наши связисты, наш народ — я благодарю всех, кто сражается ради Украины", — сказал президент на фоне стеллы с надписью "Змеиный".

Также глава государства отметил, что свобода, которую Украина намерена отвоевать, будет данью уважения ко всем, кто погиб за страну и подчеркнул, что Украина непременно победит. На помять он оставил свой автограф на стелле "Змеиный".

История освобождения острова Змеиный

Оккупантам удалось захватить остров Змеиный поздно вечером 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения в Украину. На следующий день, 25 февраля, россияне связались с оставшимися на острове пограничниками и предложили им сдаться. Но украинские воины ответили уже легендарной фразой "Русский корабль, иди на**й", после чего враг открыл огонь из артиллерии. Известно, что погибли 13 пограничников.

Позже стало известно, что определенное количество воинов выжило и оказалось в плену, но их удалось вернуть домой. Бои за остров продолжались четыре месяца. ВСУ регулярно обстреливали окупантов на Змеином и уничтожали их корабли, пытавшиеся приблизиться к острову. Не выдержав такого давления 30 июня 2022 года оккупанты сбежали с острова, подтвердивших в Минобороны россии в тот же вечер. В свое оправдание они заявили, что это был "жест доброй воли", чтобы показать мировому сообществу готовность не мешать организации гуманитарного коридора по вывозу украинского зерна в другие страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине будут серийно производить САУ "Богдана", которая освобождала остров Змеиный. Эта самоходная установка была создана по стандартам НАТО.