Украинские воины, пославшие русский военный корабль, уже скоро могут вернуться домой: подробности

Украина надеется в ближайшее время вернуть пленных украинских военных с острова Змеиный

Украинские военнослужащие с острова Змеиный, прославившиеся на весь мир тем, что мужественно противостояли русскому кораблю, могут в ближайшее время вернутся домой.

Об этом в интервью Суспільному заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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По ее словам, наших воинов могут обменять на пленных россиян.

"Здесь есть моряки, мы кстати спасли 11 моряков и готовы их отдать, для чего они нам нужны, пусть только отдадут наших людей", — заявила Верещук, отметив, что россия готова забрать своих моряков.

"Но дело в том, что там не только моряки, а, как оказалось, 92 человека, если не ошибаюсь, которых они захватили в плен", — заметила министр.

Кроме того, Верещук задается вопросом, на кого менять наших "городских голов, которых оккупанты захватили в плен", ведь сама Украина гражданских не захватывает. "Что нам сделать, если вы говорите о паритетном обмене? У военнопленных есть свой порядок обмена, есть карточки, которые предоставляет рф, которые мы представляем", — подчеркнула Верещук.

Напомним, что изначально украинские военные с острова Змеиный в Черном море считались погибшими, однако позже выяснилось, что они были взяты в плен российскими оккупантами.

Как сообщал "Телеграф", российские войска, которые в четверг, 24 февраля, начали вторжение на территорию Украины, после артиллерийского обстрела захватили остров Змеиный. Согласно данным советника главы МВД Антона Геращенко, до этого россияне предлагали пограничникам сложить оружие, но те отклонили это предложение.