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Украинские воины, пославшие русский военный корабль, уже скоро могут вернуться домой: подробности

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Ирина Верещук Новость обновлена 23 марта 2022, 23:14
Ирина Верещук

Украина надеется в ближайшее время вернуть пленных украинских военных с острова Змеиный

Украинские военнослужащие с острова Змеиный, прославившиеся на весь мир тем, что мужественно противостояли русскому кораблю, могут в ближайшее время вернутся домой.

Об этом в интервью Суспільному заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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По ее словам, наших воинов могут обменять на пленных россиян.

"Здесь есть моряки, мы кстати спасли 11 моряков и готовы их отдать, для чего они нам нужны, пусть только отдадут наших людей", — заявила Верещук, отметив, что россия готова забрать своих моряков.

"Но дело в том, что там не только моряки, а, как оказалось, 92 человека, если не ошибаюсь, которых они захватили в плен", — заметила министр.

Кроме того, Верещук задается вопросом, на кого менять наших "городских голов, которых оккупанты захватили в плен", ведь сама Украина гражданских не захватывает. "Что нам сделать, если вы говорите о паритетном обмене? У военнопленных есть свой порядок обмена, есть карточки, которые предоставляет рф, которые мы представляем", — подчеркнула Верещук.

Напомним, что изначально украинские военные с острова Змеиный в Черном море считались погибшими, однако позже выяснилось, что они были взяты в плен российскими оккупантами.

Как сообщал "Телеграф", российские войска, которые в четверг, 24 февраля, начали вторжение на территорию Украины, после артиллерийского обстрела захватили остров Змеиный. Согласно данным советника главы МВД Антона Геращенко, до этого россияне предлагали пограничникам сложить оружие, но те отклонили это предложение.

Теги:
#Остров Змеиный #Ирина Верещук #Змеиный
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