13 украинских военных, оборонявших остров Змеиный, могут быть живы - МВД

Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины.

Тринадцать украинских военных, которые обороняли остров Змеиный и ранее считались погибшими, могут быть живы.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В МВД отмечают, что российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины.

"Государственная пограничная служба Украины и ВСУ, как и вся Украина, получили надежду, что все защитники Змеиного живы. Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь находившихся на острове военнослужащих Украины", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", российские войска, которые в четверг, 24 февраля, начали вторжение на территорию Украины, после артиллерийского обстрела захватили остров Змеиный. Согласно данным советника главы МВД Антона Геращенко, до этого россияне предлагали пограничникам сложить оружие, но те отклонили это предложение.

"Я русский военный корабль! Предлагаю сложить оружие, сдаться! В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", — слышно на записи, которую опубликовали в МВД.

"Русский корабль, иди на **й", — ответили ему пограничники.

По словам Геращенко, после этого разговора последовал массированный ракетный и артиллерийский обстрел острова, вследствие чего 13 бойцов Госпогранслужбы погибли. Однако теперь есть надежда, что это не так.