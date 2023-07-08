Война — день 500: ВСУ продвигаются под Бахмутом, а оккупанты несут огромные потери на юге

Оперативно о главном за сутки

Украинские военные продолжают борьбу против захватчиков вот уже в течение 500 дней. ВСУ продолжают добиваться новых успехов на востоке страны, и смогли освободить новые позиции под Бахмутом. Тем временем россияне несут огромные потери на юге, где украинские защитники активно уничтожают как боевую технику, так и личный состав оккупантов. Это приводит к тому, что некоторые российские подразделения просто отказываются выходить на боевые миссии.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Эрдоган по результатам встречи с Зеленским заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО.

00:00 Президент США Джо Байден признал, что решение о передаче Украине кассетных боеприпасов было принято из-за нехватки обычных.

О том, что происходило 5 июля, читайте в материале: Война — день 497: угроза совершения теракта россиянами на ЗАЭС, ВСУ развивают наступление

Информацию за 6 июля, смотрите по ссылке: Война — день 498: у оккупантов горят тылы и большие потери на передовой

С данными за 7 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 499: оккупанты несут сокрушительные потери, но продолжают атаковать Украину