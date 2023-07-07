Под Бахмутом у ВСУ новый успех: Сырский сообщил о продвижении вперед

Контрнаступление ВСУ продолжается, а наши воины имеют успехи и продвижение вперед. Это, в частности, происходит под Бахмутом.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский.

По его информации, Силы обороны вернули под контроль Украины еще часть ранее оккупированных территорий под Бахмутом. Сейчас активные бои идут на окраинах города-крепости. А то, как именно это происходит, генерал показал на видео 3-ей отдельной штурмовой бригады.

На кадрах можно увидеть, как её бойцы двумя меткими выстрелами из западных противотанковых установок превращают российский танк Т-80 в груду металлолома. Для поражения цели были использованы ПТРК Javelin и NLAW .