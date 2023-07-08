ВСУ добились значительных успехов под Бахмутом, а враг давит под Авдеевкой и Марьинкой: свежие карты боев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 827
Контрнаступление Сил обороны набирает обороты
Идет 500-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, украинские войска продвинулись на Бахмутском направлении и продолжили контрнаступательные операции как минимум на трех других участках фронта. На Запорожском направлении Силы обороны начали новую волну контратак.
Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).
По данным Генштаба ВСУ, противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.
Харьковская и Луганская области
В Генштабе Украины сообщили, что российские войска без успеха наступали в районе Новоселовского, Стельмаховки, к западу от Кармазиновки, к юго-западу от Берестового.
Украинские войска продолжили контратаки на линии Сватово-Кременная. Российские источники утверждали, что украинские силы атаковали российские позиции вблизи Невского, Дибровы, Белогоровки, а также в направлении Шпилевки.
Донецкая область
6-7 июля украинские войска добились значительных тактических успехов в районе Бахмута. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвигались к западу от Ягодного. Генштаб Украины сообщил, что Силы обороны наступали к северу и югу от Бахмута и отражали атаки россиян возле Берховки.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска продвигаются и отбили неопределенную территорию на Бахмутском направлении.
Спикер Генштаба Украины Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к северу и югу от Бахмута и достигли частичного успеха под Клищиевкой.
7 июля оккупанты продолжали наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. По данным Генштаба Украины, россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Новокалинового, Авдеевки, Невельского, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки.
Представитель украинской Таврической группировки войск капитан Валерий Шершень заявил, что российские войска продолжают сосредоточивать свои усилия на наступательных действиях на Авдеевском и Марьинском направлениях.
"Южная ось"
Генштаб Украины сообщил, что россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Благодатного. Российские источники утверждали, что украинские силы совершили наземные атаки к югу и юго-западу от Великой Новоселки, вблизи Старомайорского, Урожайного, Новодонецкого и Приютного.
Российские источники заявили, что 7 июля украинские войска приступили к новой волне контратак в западной части Запорожской области. Несколько российских военных блогеров утверждали, что небольшие группы украинской пехоты совершили серию штурмов вдоль западной линии фронта Запорожской области.
Они отмечают, что украинские силы проявляли особую активность к юго-востоку от Орехова в направлении Новофедоровка-Вербово и к юго-западу от Орехова в направлении Нестерянка-Копани.
Как сообщал "Телеграф", по словам заместительницы главы Минобороны Анны Маляр, российские оккупанты несут огромные потери на юге Украины из-за чего некоторые подразделения захватчиков отказываются идти в бой.