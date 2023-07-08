ВСУ добились значительных успехов под Бахмутом, а враг давит под Авдеевкой и Марьинкой: свежие карты боев

Контрнаступление Сил обороны набирает обороты

Идет 500-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, украинские войска продвинулись на Бахмутском направлении и продолжили контрнаступательные операции как минимум на трех других участках фронта. На Запорожском направлении Силы обороны начали новую волну контратак.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

По данным Генштаба ВСУ, противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

Харьковская и Луганская области

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска без успеха наступали в районе Новоселовского, Стельмаховки, к западу от Кармазиновки, к юго-западу от Берестового.

Луганская область

Украинские войска продолжили контратаки на линии Сватово-Кременная. Российские источники утверждали, что украинские силы атаковали российские позиции вблизи Невского, Дибровы, Белогоровки, а также в направлении Шпилевки.

Донецкая область

6-7 июля украинские войска добились значительных тактических успехов в районе Бахмута. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвигались к западу от Ягодного. Генштаб Украины сообщил, что Силы обороны наступали к северу и югу от Бахмута и отражали атаки россиян возле Берховки.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска продвигаются и отбили неопределенную территорию на Бахмутском направлении.

Бахмутское направление

Спикер Генштаба Украины Андрей Ковалев сообщил, что украинские войска продолжают наступательные действия к северу и югу от Бахмута и достигли частичного успеха под Клищиевкой.

7 июля оккупанты продолжали наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. По данным Генштаба Украины, россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Новокалинового, Авдеевки, Невельского, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки.

Донецкая область

Представитель украинской Таврической группировки войск капитан Валерий Шершень заявил, что российские войска продолжают сосредоточивать свои усилия на наступательных действиях на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Южная ось"

Генштаб Украины сообщил, что россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Благодатного. Российские источники утверждали, что украинские силы совершили наземные атаки к югу и юго-западу от Великой Новоселки, вблизи Старомайорского, Урожайного, Новодонецкого и Приютного.

Запорожская область

Российские источники заявили, что 7 июля украинские войска приступили к новой волне контратак в западной части Запорожской области. Несколько российских военных блогеров утверждали, что небольшие группы украинской пехоты совершили серию штурмов вдоль западной линии фронта Запорожской области.

Херсонская и Николаевская области

Они отмечают, что украинские силы проявляли особую активность к юго-востоку от Орехова в направлении Новофедоровка-Вербово и к юго-западу от Орехова в направлении Нестерянка-Копани.

Как сообщал "Телеграф", по словам заместительницы главы Минобороны Анны Маляр, российские оккупанты несут огромные потери на юге Украины из-за чего некоторые подразделения захватчиков отказываются идти в бой.