Уже боятся вступать в бой: в Украине рассказали о потерях оккупантов на юге
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ВСУ активно уничтожают захватчиков и их технику
Российские оккупанты несут огромные потери на юге Украины из-за чего некоторые подразделения захватчиков отказываются идти в бой.
Как проинформировала заместительница главы Минобороны Анна Маляр, украинские военные продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
"Повсюду продолжаются горячие бои. Наши закрепляются на занятых рубежах, совершают меры контрбатарейной борьбы", — написала она.
По ее словам, украинские защитники "перемалывают" российскую технику и тяжелое вооружение, поражают скопления живой силы противника, а также уничтожают склады вооружения и боеприпасов, чем сильно снижают возможности оккупационных войск.
"Из-за значительных потерь врага в живой силе на Юге некоторые вражеские подразделения отказываются от участия в боевых действиях. Соотношение безвозвратных потерь – 1 к 5,3. То есть у врага на Юге гибнет военнослужащих в 5,3 раза больше, чем у нас", — сообщила Маляр.
Как сообщалось ранее, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский ранее сообщил о том, что украинские бойцы смогли заметно продвинуться под Бахмутом