Уже боятся вступать в бой: в Украине рассказали о потерях оккупантов на юге

ВСУ активно уничтожают захватчиков и их технику

Российские оккупанты несут огромные потери на юге Украины из-за чего некоторые подразделения захватчиков отказываются идти в бой.

Как проинформировала заместительница главы Минобороны Анна Маляр, украинские военные продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"Повсюду продолжаются горячие бои. Наши закрепляются на занятых рубежах, совершают меры контрбатарейной борьбы", — написала она.

По ее словам, украинские защитники "перемалывают" российскую технику и тяжелое вооружение, поражают скопления живой силы противника, а также уничтожают склады вооружения и боеприпасов, чем сильно снижают возможности оккупационных войск.

"Из-за значительных потерь врага в живой силе на Юге некоторые вражеские подразделения отказываются от участия в боевых действиях. Соотношение безвозвратных потерь – 1 к 5,3. То есть у врага на Юге гибнет военнослужащих в 5,3 раза больше, чем у нас", — сообщила Маляр.

Как сообщалось ранее, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский ранее сообщил о том, что украинские бойцы смогли заметно продвинуться под Бахмутом