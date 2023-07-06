В ход пошли заградотряды: оккупанты бросают позиции на востоке, а войска в Бахмуте оказались в ловушке

Россияне всеми силами пытаются сдержать наступление ВСУ

Успешное продвижение ВСУ на некоторых направлениях приводит к тому, что оккупанты целыми подразделениями бросают позиции и покидают поле боя.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, для того, чтобы не допустить паники в своих рядах российская армия вынуждена использовать "заградительные отряды", которые удерживают фронт от коллапса.

По ее словам, такая картина наблюдается на востоке страны, где проходят наиболее ожесточенные бои. Самая сложная ситуация наблюдается на Бахмутском и Лиманском направлениях.

При этом Маляр отметила, что те россияне, которые находятся в Бахмуте, оказались в ловушке, поскольку ни продвигаться, ни уйти из города они не могут.

Замминистра также добавила, что оккупанты стягивают туда все доступные резервы, то есть отступать со своих позиций они так просто не намерены.

Как сообщалось ранее, в интервью западным СМИ командующий сухопутными войсками Александр Сырский рассказал, что у украинских военных есть все шансы освободить Бахмут, поскольку россияне несут огромные потери, а ВСУ еще не пустили в ход свой основной боевой потенциал