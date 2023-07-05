"Возьмем ли Бахмут? Конечно": Сырский рассказал о контрнаступлении и потерях россиян

Ситуация на фронте пока развивается по планам, которые были разработаны и утверждены

Контрнаступление ВСУ проходит по плану и украинские военные имеют все шансы освободить Бахмут, за который почти год идут бои. В то же время дела россиян на фронте незавидны, поскольку они несут огромные потери.

Об этом рассказал командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью ABC News.

"Мы все хотели бы добиться такого результата, но пока все развивается по планам, которые были разработаны и утверждены. Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без какого-либо давления или подталкивания с чьей-либо стороны", — сказал он.

Командующий утвердительно ответил на вопрос, смогут ли Силы обороны освободить Бахмут.

"Конечно, я в этом уверен", — добавил Сырский.

Одна из главных целей сейчас заключается в том, чтобы сильно измотать российские силы для создания прорыва, который может быть использован для контрнаступления ВСУ. В то же время Силы обороны еще не задействовали весь свой потенциал — еще не сформированы все бригады и переданное Западом вооружение. В то же время россияне конкретно нацелены на западную технику и ее уничтожение.

Также, по словам Александра Сырского, дела противника на фронте плохи, ведь он несет в 8, а то и в 10 раз больше потерь, особенно по количеству убитых.

Контрнаступление, как отмечает командующий Сухопутных войск — это очень сложный процесс. С украинской стороны это борьба за освобождение территории нашего государства, а со стороны противника – это лишь захватническая война.

К слову, вопрос о том, как долго будет продолжаться война, Сырский ответил коротко: "Я не знаю".

Стоит добавить, что Александр Сырский также высказался насчет ЧВК "Вагнера" после ее провального мятежа в россии. По мнению командующего, этой военной компании настал конец и историю с ней можно считать закрытой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ходе контрнаступления и намекнула, что у украинских военных есть успехи, но говорить о них пока нельзя.