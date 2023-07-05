У украинских войск новый успех на фронте: подробности и карта

Украинские защитники продолжают ведение наступательной операции сразу на нескольких направлениях

Вооруженные силы Украины имеют успех в результате наступления в районе Клещиевки на Бахмутском направлении, на котором враг сосредотачивает основные усилия. Севернее и южнее Бахмута украинские военные оказывают давление на оккупантов и выбивают их из ранее захваченных рубежей.

Об этом пишет Military Media Center, ссылаясь на слова спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева.

"В районе Клещиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал он.

Карта — Deepstate.

В свою очередь захватчики оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, но несут большие потери. На данном направлении продолжаются тяжелые бои.

"Продолжаются тяжелые бои. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях", — отметил Ковалев.

По его словам, украинские защитники продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском, Бердянском направлениях.

"Закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы", — подытожил Ковалев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в конце июня ВСУ освободили село Ровнополь Великоновоселовского района на западе Донецкой области. Этот населенный пункт был под оккупацией с весны прошлого года.