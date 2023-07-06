Война — день 498: у оккупантов горят тылы и большие потери на передовой

Оперативно о главном 6 июля

Силы обороны Украины продолжают наступать на отдельных участках фронта на юге и востоке страны, а также наносить внезапные удары по тылам оккупантов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 6 июля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Есть пока неподтвержденная информация, что ВСУ продвинулись до 7,5 км на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Зеленский считает, что для восстановления отношений между украинским и российским народами нужно наказание преступников, признание россией агрессии и долгое время.Он сказал об этом, выступая по видеосвязи в среду вечером перед студентами аргентинских университетов.

Оккупанты открыли огонь по Белозерке Херсонской области, по предварительным данным, вследствие обстрела пострадало шесть человек, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду вечером.

Информацию за 3 июля, смотрите по ссылке: Война — день 495: россияне перешли в наступление на ряде направлений, идут тяжелые бои

С данными за 4 июля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 496: ВСУ продолжают освобождать украинскую землю, но воздушный террор оккупантов не прекращается

О том, что происходило 5 июля, читайте в материале: Война — день 497: угроза совершения теракта россиянами на ЗАЭС, ВСУ развивают наступление