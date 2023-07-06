Кассетные боеприпасы для Украины: в США определились, давать ли их

ВСУ ждат поставки этого оружия с конца прошлого года

В США уже приняли решение касательно поставки касетных боеприпасов Украине. Ожидается, что власти страны сделают официальное заявление в ближайшее время.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Джо Байдена. Долго время власти страны были против, однако сейчас ситуация, вероятно, изменилась.

В США долгое время отказывали Украине в просьбах поставить кассетные снаряды, которые запрещены во многих странах мира. Главная причина заключалась в том, что такие боеприпасы могут наносить неизбирательный вред гражданскому населению. Однако Киев настаивал на том, что такое оружие поможет в контрнаступлении против российских войск, "позволяя эффективно наносить удары по укрепленным позициям врага и преодолевать недостаток в живой силе и артиллерии". Источник из администрации Байдена сообщил, что власти страны наконец изменили свое мнение на этот счет. О решении США будет объявлено в ближайшее время.

"Лора Купер, заместитель помощника министра обороны по россии, Украине и Евразии, сообщила американским законодателям в конце прошлого месяца, что Пентагон определил, что кассетные боеприпасы будут полезны для Украины, особенно против окопавшихся российских позиций на поле боя", — пишет The New York Times.

Переговоры о предоставлении Украине кассетных боеприпасов продолжаются с декабря 2022 года. Речь идет о кассетных боеприпасах к 105-мм и 155-мм артиллерии, а также мощным ракетным системам HIMARS. Такие снаряды при попадании в цель охватывают зону примерно 300 метров, а их дальность поражения до 30 км. Внутри они начинены суббоеприпасами в виде дротиков или стальных шариков, что эффективно в борьбе с пехотой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс также выступил за то, чтобы союзники предоставили Украине кассетные боеприпасы. Еще в феврале он подчеркивал, что российская линия обороны должна находиться под постоянным огневым давлением.