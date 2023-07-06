Касетні боєприпаси для України: у США визначились, чи давати їх

ЗСУ чекають на постачання цієї зброї з кінця минулого року

У США вже ухвалили рішення щодо постачання касетних боєприпасів Україні. Очікується, що влада країни зробить офіційну заяву найближчим часом.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела. Тривалий час влада країни була проти, проте зараз ситуація, ймовірно, змінилася.

У США довгий час відмовляли Україні у проханнях поставити касетні снаряди, які заборонені у багатьох країнах світу. Головна причина полягала в тому, що такі боєприпаси можуть завдавати невиборної шкоди цивільному населенню. Однак Київ наполягав на тому, що така зброя допоможе у контрнаступі проти російських військ, "дозволяючи ефективно завдавати ударів по укріпленим позиціям ворога та долати нестачу в живій силі та артилерії". Джерело з адміністрації Байдена повідомило, що влада країни нарешті змінила свою думку з цього приводу. Про рішення США буде оголошено найближчим часом.

"Лора Купер, заступник помічника міністра оборони з росії, України та Євразії, повідомила американським законодавцям наприкінці минулого місяця, що Пентагон визначив, що касетні боєприпаси будуть корисні для України, особливо проти російських позицій, що обкопалися, на полі бою", — пише The New York Times.

Перемовини щодо надання Україні касетних боєприпасів тривають з грудня 2022 року. Йдеться про касетні боєприпаси до 105-мм та 155-мм артилерії, а також потужних ракетних систем HIMARS. Такі снаряди при влучанні у ціль охоплюють зону приблизно у 300 метрів, а їх дальність ураження до 30 км. Всередині вони начинені суббоєприпасами у вигляді дротиків або сталевих кульок, що ефективно у боротьбі з піхотою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що спеціальний радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс також виступив за те, щоб союзники надали Україні касетні боєприпаси. Ще в лютому він наголошував, що російська лінія оборони має перебувати під постійним вогневим натиском.