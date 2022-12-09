Касетні боєприпаси для 155-мм гармат та HIMARS: чим вони особливі та чому Україна досі чекає їх від США

Київ вже кілька місяців закликає союзників відправити Україні цей тип боєприпасів

Україна тривалий час розраховує отримати від Сполучених Штатів Америки та членів Конгресу касетні боєприпаси до 155-мм артилерії, а також потужних ракетних систем HIMARS. "Телеграф" вирішив розібратися, чим особливі ці боєприпаси і як вони можуть допомогти нашим Збройним силам протистояти ворожій росії.

Згідно з оцінками видання CNN, цей запит Києва, направлений союзникам ще у лютому 2022 року, є найбільш суперечливим. Водночас Білий Дім категорично ці прохання не відхиляє, проте й ствердної відповіді Україні щодо нього не надає.

Варто нагадати, що касетні снаряди калібру 155-мм DPICM містить у собі більше восьми десятків окремих "міні-бомб". При влучанні у ціль вони охоплюють зону приблизно у 300 метрів.

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Ці боєприпаси, отримані американською армією ще за часи "Холодної війни", допоможуть ЗСУ компенсувати перевагу російської армії у живій силі. Водночас у такої зброї є й свої недоліки. Одним із яких є те, що близько 3% такого типу боєприпасів не спрацьовують після запуску, тож у подальшому це спричиняє певні проблеми під час розмінування територій, де вони впали.

Якщо розглянути детальніше касетні боєприпаси до M142 HIMARS та M270, то вони є некерованими ракетами із дальністю дії приблизно у 45 кілометрів. Проте ще у 2008 році понад 100 країн світу, аргументуючи своє рішення нормами "Конвенції Осло" відмовились від такого типу озброєння, однак Штати офіційно цю ідею не підтримали, водночас поступово почали знімати "касетки" з озброєння. з огляду на це, станом на сьогоднішній день касетні снаряди можна знайти хіба що на американських складах, де вони зберігаються.

Натомість США мають досить схожі за принципом дії керовані ракети M30A1 сімейства GMLRS. Крім переваги у дальності ураження до 84 метрів, вони мають і доволі незвичну бойову частину, котра оснащена 180 тисячами вольфрамових кульок. Ракети саме такого типу українські військові наразі використовують для ударів проти окупантів. Тим часом представники Києва все ж не полишають спроб вмовити Білий Дім передати ЗСУ ще й касетні снаряди DPICM, адже на полі бою вони будуть більш ефектно відпрацьовувати по ворогу, аніж M30A1.

Завдяки потужним "касеткам" DPICM українські сили матимуть змогу ефективніше відпрацьовувати по противнику завдяки дальній стрільбі та більшій зоні ураження. Окрім того, ЗСУ мають повне право застосовувати такий тип озброєння проти окупантів, адже саме боєприпасами такого типу ворог завдає ударів по мирних українських містах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна нарешті отримала ще один тип важливого озброєння від Італії. Мова йде про американські зенітно-ракетні комплекси Hawk, завдяки яким ЗСУ матимуть змогу оперативно перехоплювати ракети ворога, допоки ті перебувають у повітряному просторі.