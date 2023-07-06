Не сравнимо с Чернобылем: ученый успокоил не только киевлян, но и области вокруг ЗАЭС

Последствия при худших ситуациях будут в десятки раз меньше, чем во время Чернобыльской аварии

Жители столицы не ощутят на себе последствия возможного теракта на Запорожской АЭС. Расстояние от станции до столицы слишком велико и даже если оккупанты взорвут там ядерное оружие, опасность до Киева не дойдет.

Такое заявление сделал доктор технических наук, физик-ядерщик Владимир Борисенко в интервью изданию РБК-Украина.

По его словам, в то же время уже все готово, чтоб отселять пять областей с юга страны — Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую, Днепропетровскую.

"В данном случае последствия при худших ситуациях будут в десятки раз меньше, чем во время Чернобыльской аварии. Отселение — я не верю, что оно будет нужно, потому что это будет очень растянуто во времени", — сказал Борисенко.

Ученый добавил, что в результате подрыва взрывного устройства поднимется пыль. "Вы видели, как на кадрах высоки тучи пыли, огня — куда оно летит? Оно летит на километры", — подчеркнул Борисенко. По его словам, то же самое будет с холодным топливом.

"Оно взорвется, поднимется, все, что тяжелее воздуха, падает на землю. Когда оно горячее и находится в газообразном состоянии, как тот же йод или другие газы — оно поднимается и может летать в воздухе. Все остальное — это твердые вещества, условно говоря, радиоактивная пыль, которая далеко не улетит. Если будет сильный ветер и еще какой-то вентилятор поставить — куда-то полетит, но все равно это будет километр, два, десять максимум, куда это может долететь. К тому же ветер не дует во все стороны одновременно", — считает ученый.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации насчет действий в случае аварии на Запорожской АЭС.