Не порівнянно з Чорнобилем: вчений заспокоїв не лише киян, а й області довкола ЗАЕС

Наслідки за гірших ситуацій будуть у десятки разів меншими, ніж під час Чорнобильської аварії

Мешканці столиці не відчують на собі наслідки можливого теракту на Запорізькій АЕС. Відстань від станції до столиці дуже велика і навіть якщо окупанти вибухнуть там ядерну зброю, небезпека до Києва не дійде.

Таку заяву зробив доктор технічних наук, фізик-ядерник Володимир Борисенко в інтерв’ю газеті РБК-Україна.

За його словами, водночас уже все готове, щоби відселяти п’ять областей з півдня країни — Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську.

"У цьому випадку наслідки за гірших ситуацій будуть у десятки разів менші, ніж під час Чорнобильської аварії. Відселення — я не вірю, що воно буде потрібно, тому що це буде дуже розтягнуте в часі", — сказав Борисенко.

Вчений додав, що внаслідок підриву вибухового пристрою здійметься пил. "Ви бачили, як на кадрах високі хмари пилу, вогню — куди воно летить? Воно летить на кілометри", — наголосив Борисенко. За його словами, те саме буде з холодним паливом.

"Воно вибухне, підніметься, все, що важче за повітря, падає на землю. Коли воно гаряче і знаходиться в газоподібному стані, як той же йод або інші гази — воно підіймається і може літати в повітрі. Все інше — це тверді речовини, умовно кажучи. Якщо буде сильний вітер і ще якийсь вентилятор поставити — кудись полетить, але все одно це буде кілометр, два, десять максимум, куди це може долетіти. До того ж вітер не дме на всі боки одночасно", — вважає вчений.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Міністерство охорони здоров’я України дало рекомендації щодо дій у випадку аварії на Запорозькій АЕС.