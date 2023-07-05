Апокаліпсису не буде: вчений озвучив наслідки можливого теракту на ЗАЕС

Наслідки вибуху на ЗАЕС торкнуться мешканців за кілька десятків км атомної станції

Після того, як росіяни закінчили підготовку до теракту на ЗАЕС, експерти взялися озвучувати різні версії розвитку подій, аж до найгірших сценаріїв. У той же час, доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАНУ Людвіг Литвинський поспішив заспокоїти суспільство.

В ефірі телемарафону він розповів, що навіть у разі найгіршого сценарію апокаліпсис все одно не відбудеться. Однак це не означає, що українцям слід нехтувати порадами медиків чи місцевої влади.

Так, Людвіг Литвинський пояснив, що під апокаліпсисом передбачається вибух всього, що знаходиться всередині реакторів Запорізької АЕС. Але навіть якщо це станеться, то не буде так, як на Чорнобильській АЕС, оскільки реактори ЗАЕС зупинені щонайменше з вересня 2022 року і в них немає короткоживучих нуклідів.

Також, за словами доктора фізико-математичних наук, приймати йодид калію не потрібно ані перед вибухом, ані після нього. Така практика застаріла давним-давно, але дотримуватися рекомендацій МОЗ все ж таки необхідно.

"Забруднення справді виникне... Але я повторюю: апокаліпсису не буде. Справді, не потрібно перебувати на повітрі у разі аварії, потрібно закрити добре вікна, запастися водою щонайменше на дві доби. Максимальні наслідки, які можуть бути навіть для тих, хто перебував на повітрі, це зростання ймовірності онкологічних захворювань", – сказав вчений.

Перебувати на вулиці у разі вибуху на ЗАЕС не рекомендується мешканцям населених пунктів у радіусі кількох десятків км від станції та тим, хто знаходиться на відстані 150 км за напрямком вітру.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в МОЗ розповіли, як діяти у разі вибуху на ЗАЕС. Українців просять уважно слухати оголошення місцевої влади, рятувальників чи медиків.