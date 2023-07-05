Апокалипсиса не будет: ученый озвучил последствия возможного теракта на ЗАЭС

Последствия взрыва на ЗАЭС коснутся жителей в нескольких десятках км атомной станции

После того, как россияне закончили подготовку к теракту на ЗАЭС, эксперты взялись озвучивать разные версии развития событий, вплоть да наихудших сценариев. В то же время доктор физико-математических наук, бывший работник Института ядерных исследований НАНУ Людвиг Литвинский поспешил успокоить общество.

В эфире телемарафона он рассказал, что даже в случае наихудшего сценария, апокалипсис все равно не произойдет. Однако это не означает, что украинцам следует пренебрегать советами медиков или местных властей.

Так, Людвиг Литвинский пояснил, что под апокалипсисом подразумевает взрыв всего, что находится внутри реакторов Запорожской АЭС. Но даже если это произойдет, то не будет так, как на Чернобыльской АЭС, поскольку реакторы ЗАЭС остановлены минимум с сентября 2022 года и в них нет короткоживущих нуклидов.

Также, по словам доктора физико-математических наук, принимать йодид калия не нужно ни перед взрывом, ни после него. Такая практика устарела давным-давно, но придерживаться рекомендаций МОЗ все же необходимо.

"Загрязнение действительно возникнет… Но я повторяю: апокалипсиса не будет. Действительно, не нужно находиться на воздухе в случае аварии, нужно закрыть хорошо окна, запастись водой по меньшей мере на двое суток. Максимальные последствия, которые могут быть даже для тех, кто находился на воздухе, это рост вероятности онкологических заболеваний", – сказал ученый.

Находиться на улице в случае взрыва на ЗАЭС не рекомендуется жителям населенных пунктов в радиусе нескольких десятков км от станции и тем, кто находится на расстоянии 150 км по направлению ветра.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Минздраве рассказали, как действовать в случае взрыва на ЗАЭС. Украинцев просят внимательно слушать объявления местной власти, спасателей или медиков.