Фрегат "Адмірал Макаров": що відомо про підбитий під Зміїним російський корабель

На борту судна могло перебувати близько двохсот людей

У п’ятницю, 6 травня, стало відомо про спалах на борту російського фрегата "Адмірал Макаров". За "збігом обставин", військовий корабель знаходився неподалік українського острова Зміїний, який у цю війну став вказувати курс усім судам супротивника, що підходять до нього.

"Телеграф" вирішив розповісти, що в цілому відомо про підбитий фрегат, який нещодавно заступив на службу в Чорноморському флоті рф.

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Загальні дані

Будівництво "Адмірала Макарова" розпочалося ще у 2012 році. Складанням корабля займалися в Калінінграді працівники спеціалізованого суднобудівного заводу Янтар". Через три роки, на початку осені 2015-го, судно спустили на воду. Ще рік знадобився на те, щоб набрати необхідний екіпаж.

Тим не менш, на повноцінну службу російські моряки забрали "Макарова" лише 2017-го — офіційно він увійшов до складу Чорноморського флоту росії 27 грудня того року.

Цей фрегат – третій, який представляє спеціальний проект 11356Р. Разом із ним "сторожовими кораблями" також є "Адмірал Григорович" та "Адмірал Ессен". Слід зазначити, що поки ведеться робота над іще трьома судами такого типу, один із них має бути переданий у флот Індії.

Фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Григорович"

Цікавий нам корабель названий на честь віце-адмірала Степана Макарова, відомого російського океанолога. За іронією долі, діяч, який дав ім’я фрегату, загинув саме на воді — підірвавшись у російсько-японську війну на броненосці "Петропавловськ", який напоровся на міну.

Основні характеристики

У довжину корабель сягає 124,8 м, його ширина трохи більше 15 метрів. Працює на дизельному паливі та газотурбінній енергетичній установці. Максимальна швидкість, яку здатний розвинути Адмірал Макаров, становить 30 вузлів (55,5 км/год).

Без дозаправок може протриматися на плаву близько 30 діб.

"Адмірал Макаров" у порту

Одні з найцікавіших даних — це, звичайно, чисельність екіпажу. Скільки було людей на борту фрегата, коли його підбили українські військові, невідомо. Проте стандартні вимоги "Адмірала Макарова" становлять 200 осіб — 180 моряків та 20 морських піхотинців. Варто зазначити, що щонайменше 18 людей з екіпажу повинні мати офіцерське звання.

Станом на травень 2022 року командиром екіпажу був зрадник України, який перейшов у Криму на бік Росії капітан другого рангу Григорій Брєєв. Саме він не раз віддавав команди про запуск ракет з борту "Адмірала Макарова" по українських містах.

Чим озброєний корабель

Вважається, що на фрегаті є радіолокаційне, радіоелектронне та тактичне ударне озброєння. З останнього — це вже відомі багатьом українцям ракети типу "Калібр". Також є зенітна артилерія АК-630М та інші небезпечні боєприпаси.

Повинні знаходитися на борту і вісім переносних зенітно-ракетних корпусів типу "Верба" або "Ігла-С". Не обходиться і без протичовнового та мінно-торпедного озброєння. Додатково такий фрегат повинен мати невелику авіаційну групу реагування — гелікоптер "Алігатор" і безпілотник "Орлан-10".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нардеп Олексій Гончаренко підтвердив факт влучення українськими військовими по борту російського фрегата. Попередньо, за непідтвердженою інформацією, корабель могли вразити ракетами "Нептун" — як це вже сталося з флагманським крейсером "Москва".