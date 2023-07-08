Настав час повертатися додому: командири оборони "Азовсталі" приїхали до Львова

Командири оборони "Азовсталі" вже в Україні

П’ятеро командирів захисників маріупольської "Азовсталі" повернулися до України з Туреччини вперше з 21 вересня 2022 року, коли їх звільнили з полону.

Як повідомляє Укрінформ, про це розповів президент Володимир Зеленський, який разом із ними приїхали до Львова.

"Сьогодні, у 500-й день війни, ми повернули додому, в Україну п’ятьох наших героїв, Героїв України, командирів захисту Маріуполя та "Азовсталі" — Дениса Прокопенка, Святослава Паламаря, Сергія Волинського, Олега Хоменка, Дениса Шлегу", — сказав він.

Зеленський додав, що вони героїчно воювали, пройшли через російський полон, а потім понад 300 днів провели в Туреччині, проте зараз їм настав час повернутися додому.

Він також подякував турецькій стороні й президенту Реджепу Тайіпу Ердогану за допомогу у поверненні полонених українців до їхніх родин.

Зеленський у Львові

Як повідомлялося раніше, захисники Маріуполя виконали наказ керівництва України про збереження своїх життів та потрапили в полон до росіян 20 травня 2022 року. Командири "Азовсталі" разом із 214 військовими були звільнені 21 вересня того ж року, а згідно з угодою з росією вони повинні були перебувати в Туреччині.