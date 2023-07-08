Зеленский назначил нового главу Нацгвардии: что о нем известно

Новый командующий успел отличиться в боях за Харьков и Бахмут

После возвращения из Турции президент Украины Владимир Зеленский приехал во Львов, где объявил о назначении нового главы Национальной гвардии.

Как сообщает Укринформ, глава государства заявил, что командовать НГУ будет Герой Украины Алексей Пивненко.

"Среди нас сейчас Герой Украины Александр Пивненко, мощный воин Нацгвардии, боевой офицер, отличился в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут. Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардии Украины", — сказал Зеленский.

Президент пожелал новому главе НГУ достичь желанной победы и освободить всю украинскую территорию и людей.

Пивненко до этого был командиром 3-й бригады особого назначения, которая проявила себя во время боев под Харьковом и освобождения его пригородов. Кроме того бригада держала оборону под Бахмутом и участвовала в боях непосредственно в городе-крепости.

24 марта 2023 года Зеленский присвоил ему звание Героя Украины. Стоит отметить, что Пивненко также получил награды "За мужество" III и II степени в 2016 и 2018 годах соответственно.

Как сообщалось ранее, вместе с Зеленским из Турции вернулись и пятеро командиров обороны мариупольской "Азовстали" Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега.