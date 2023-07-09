Украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, что думает о работе президента относительно возвращения домой пленных украинцев

Давайте разберемся, за что нужно благодарить и за что не нужно благодарить президента Зеленского в деле освобождения пленных "азовцев".

Верховный Главнокомандующий Зеленский не предоставил своевременный приказ на развертывание войск, на призыв оперативного резерва, войск ТРО и приказ на подрыв мостов, что позволило российским оккупантам наступать на полной скорости в маршевых колоннах, на второй день войны без боя россияне захватили Мелитополь, на третий день без боя захватили Бердянск, на четвертый день захватили Токмак, на пятый день войны российские войска окружили без боя Мариуполь, и тем самым весь гарнизон свыше 5 тысяч бойцов, две бригады в полном составе – 12-я Нацгвардии, в составе которой "Азов", и 36 морской пехоты ВСУ оказались в "котле", и были вынуждены сразу вести бой в критических условиях. За это благодарить? За это нужно судить.

Верховный Главнокомандующий Зеленский несколько раз посетил Мариуполь и добился достройки автомагистрали, но Зеленский вообще ничего не сделал, чтобы подготовить Мариуполь к обороне. Никаких сооружений, никаких запасов снарядов, ни обеспечения, никаких позиций, ни инженерных машин, ни инженерных мин вообще ничего. Большая часть оружия "Азова" была в ремонте с 2019 года, и полк не мог воевать всеми силами. Мариуполь власти готовили к сдаче. За это благодарить? За это нужно судить.

Верховный Главнокомандующий Зеленский назначил на самые высокие должности в СБУ разоблаченных агентов ФСБ — начальника главного управления СБУ по Крыму Кулинича и начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Наумова, назначил на самую высокую должность в разведке — начальник комитета по разведке при президенте Украины российского агента Демченко не предупредившего о нападении. Именно назначенные Зеленским чиновники разрешили российской армии быстро и без боя проехать Чонгар и окружить Мариуполь. За это благодарить? За это нужно судить.

Верховный Главнокомандующий Зеленский обещал лично помощь окруженному гарнизону Мариуполя, резервы, огневую поддержку, деблокаду, все это не было сделано. Когда мизерные запасы боеприпасов полностью закончились, гарнизон Мариуполя, сделавший больше чем это возможно в условиях абсолютного превосходства россиян, по приказу Верховного главнокомандующего сдался в плен, под гарантию Зеленского, что всех освободят.

В плен попали более 2 тысяч защитников Мариуполя, из них по обмену освобождены около 500. Около 1500 — "азовцев", морских пехотинцев, пограничников, других участников обороны, продолжают находиться в плену. За это благодарить?

Спасибо Верховному главнокомандующему Зеленскому за то, что он уделяет внимание возвращению пленных, спасибо, что сам их возит, отмечает Дениса Прокопенко и других выдающихся героев легендарной обороны Мариуполя. Да спасибо.

Но тысячи защитников Мариуполя и мирных жителей погибли по вине самого Владимира Зеленского. И Зеленский исправляет некоторые последствия своих ужасных действий и бездействия, в результате которых россияне смогли окружить, убить и захватить тысячи патриотов. И более 1500 защитников до сих пор находятся в плену в ужасных российских тюрьмах.

Зеленский и Ермак сейчас пытаются показать, что они друзья "Азова" — хотя они сами пытались ослабить "Азов" все три года перед войной, именно по их указаниям "Азов" не выпускали на фронт, не давали технику и боеприпасы.

Потому что власть понимает – сейчас они прикрываются должностями, но власть не вечна, и после победы очень много украинских героев, очень много друзей и родственников погибших сделают все, чтобы привлечь виновников скорой сдачи юга и других регионов страны. Суд будет. И на суде в память всех погибших придется отвечать не солдатам и сержантам, а тем, кто назначал агентов ФСБ на самые высокие должности, тем, кто заглядывал в глаза врагу и запускал руки в оборонный бюджет, тем, кто готовил страну к сдаче. И на суде нужно разобраться, кого благодарить, а кого отвечать за десятки тысяч потерянных жизней…

Источник: пост Бутусова в Facebook.