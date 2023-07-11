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Сила "Азова" снова в деле. Почему Эрдоган пошел на политическое унижение путина и рискнет ли Украина вернуть легендарных командиров на фронт

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Юлия Закирова Юлия Закирова
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Защитники "Азовстали" уже планируют возвращение на фронт
Защитники "Азовстали" уже планируют возвращение на фронт. Фото tvoemisto.tv

Почему Реджеп Эрдоган нарушил договоренность, заключенную с главой кремля

Возвращение командиров бригады "Азов" Нацгвардии в Украину вызвало большой резонанс в нашем обществе и высших политических кругах рф. После четырех месяцев российского плена и почти 10 месяцев пребывания в Турции защитники "Азовстали" не просто прибыли на Родину, но и намекнули, что готовы вернуться на службу. Многие украинцы обеспокоены — если герои обороны Мариуполя снова попадут в плен к россиянам, рассчитывать на обмен им уже не придется.

"Телеграф" разбирался в том, что побудило президента Турции Реджепа Эрдогана пойти наперекор путину, и насколько оправданы риски, связанные с возвращением азовцев на фронт.

Возвращение легенд "Азова" и истерика россии

Обмен пленных командиров обороны "Азовстали" на опального политика Виктора Медведчука в сентябре 2022 года произвел эффект разорвавшейся бомбы не только на рядовых россиян, но и на кремлевских пропагандистов. Учитывая уровень демонизации образа азовцев в россии, освобождение воинов стало крайне неприятной неожиданностью для русских "диванных войск". Последние требовали провести судилище над защитниками Мариуполя, а некоторые даже хотели для них смертной казни.

Чтобы успокоить население, владимир путин пообещал, что командиры "Азова" больше не смогут воевать против россии, более того — даже не вернутся в Украину до завершения войны.

Неудивительно, что решение Реджепа Эрдогана выпустить из страны украинских героев было воспринято кремлем как удар ножа в спину. Особенно, учитывая тот факт, что, по словам посла Украины в Турции Василия Бондаря, никаких условий для возвращения военных домой официальным Стамбулом выдвинуто не было.

Реагируя на новости, в россии заявили, что выезд азовцев в Украину является не только нарушением договоренностей со стороны обеих стран, заключивших соглашение за спиной у кремля, но и свидетельством того, что Турция превращается "из нейтральной страны в недружественную".

Кроме того, российские пропагандисты назвали событие "смачным плевком в собственную физиономию" и призвали власти россии запретить гражданам летать в Турцию, выбросить из страны весь турецкий и азербайджанский бизнес, оказать военную помощь курдам и "освободить Царьград".

В свою очередь сам Эрдоган, кажется, не увидел ничего "криминального" в своем решении, заявив, что все еще рассчитывает на визит владимира путина в Турцию уже в ближайшее время. В то же время, турецкий лидер назвал вопрос выдачи азовцев приоритетным для обсуждения во время встречи с главой кремля.

Турция делает ставку на Запад

Стоит напомнить, что с начала полномасштабной войны в Украине президент Турции пытался брать на себя роль миротворца и посредника между сторонами конфликта, продолжая взаимодействовать с владимиром путиным, несмотря на его растущую политическую токсичность. При этом решение о возвращении в Украину азовцев — ни что иное, как пренебрежение интересами кремля и свидетельство того, что в глазах Стамбула россия больше не является сильным игроком, отмечает политический аналитик Алексей Буряченко.

По словам эксперта, визит Владимира Зеленского в Турцию в преддверии саммита НАТО был чрезвычайно результативным и показательным как для Украины, так и для принимающей стороны. Каждое из заявлений Эрдогана в ходе этой встречи было направлено на демонстрацию коллективному Западу своей договороспособности, осознания реального положения дел и способности к решительным действиям, несмотря на реакцию со стороны россии.

"Во-первых, Эрдоган поддержал наше стремление к вступлению в Североатлантический альянс. Во-вторых, задекларировал принципиальность позиции по зерновому соглашению. Более того, по инсайдерской информации, президент Турции готов предоставить гарантии безопасности украинским судам силами собственного военного флота в случае отказа россии от пролонгации соглашения. В-третьих, вернул азовцев на Родину, не спрашивая мнения рф и не выдвигая никаких условий Украине.

То есть, продолжая играть роль миротворца, Эрдоган не откажется от контактов с путиным и будет предоставлять ему дипломатическую площадку для обсуждения путей завершения войны, однако все его заявления и решения по ситуации в Украине направлены на возвращение в большую политику и определение своих позиций для западного мира", – отмечает аналитик в комментарии "Телеграфу".

Кроме того, по словам Алексея Буряченко, сегодняшняя решительность действий Эрдогана демонстрирует силу и влияние Турции на Ближнем Востоке и в Средней Азии. Таким образом, турецкий лидер будто "подмигивает" Китаю, чтобы показать, кто на самом деле является старшим партнером в регионе.

Что же касается реакции путина на новую стратегию турецкого коллеги, опасаться жестких мер со стороны россии в Анкаре никто не станет, уверен политолог. Во-первых, Эрдоган отдает себе отчет в слабости позиций российского дикратора на фоне поражений в Украине и унижении в ходе путча Евгения Пригожина. Во-вторых, глава Турции знает об экономической зависимости крупного российского бизнеса от его государства и страхе россиян перед санкциями, поэтому будет действовать исключительно в собственных политических интересах.

"Если кремль все же попытается эскалировать ситуацию, Турция всегда может конфисковать российские активы. Что сделает пути? Объявит войну Турции? Он прекрасно понимает, что любые жесткие действия в адрес Эрдогана станут выстрелом себе не в ногу, а сразу в голову, поэтому проглотит прецедент с азовцами, пытаясь держать хорошую мину", – уверен политический аналитик.

Военная необходимость vs неоправданный риск

Процесс освобождения из российского плена легендарных командиров обороны завода "Азовсталь" Дениса Прокопенко, Святослава Паламара, Сергея Волынского, Олега Хоменко и Дениса Шлеги длился более четырех месяцев и стоил Украине выдачи москве государственного предателя и кума владимира путина — Виктора Медведчука. В ходе подготовки к обмену никто не мог гарантировать, что россия пойдет на освобождение "сакральных" врагов и не устроит жестокое и показательное судилище над украинскими героями.

Теперь у кремля появился еще один повод для ненависти к защитникам Мариуполя, ведь их возвращение на Родину сопровождалось публичным унижением владимира путина со стороны Турции. Учитывая это, заявление бойцов на первой пресс-конференции в Украине ошеломило многих: азовцы намерены вернуться на фронт.

"Я глубоко убежден, что армия — это командная работа. С сегодняшнего дня мы вместе с вами, мы продолжаем борьбу, мы обязательно свое слово еще скажем в бою", — сказал подполковник бригады Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко (" Редис").

Если желание военных вернуться к делу всей жизни вполне понятно, то поддержка этого шага со стороны высшего военно-политического руководства Украины может восприниматься как неоправданный риск, ведь в случае их повторного попадания в плен к россиянам, шансы на обмен будут крайне низкими или же от Украины потребуют заоблачной цены и уступок оккупантам. Более того, нельзя исключать сценарий с казнью героев на территории россии, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

В то же время, по словам аналитика, отсутствие условий возвращения бойцов домой со стороны Турции позволяет им принимать любое решение о своей дальнейшей военной карьере. Кроме того, на время пребывания в плену за азовцами сохраняли их штатные должности, поэтому велика вероятность того, что после реабилитации они вернутся на фронт для выполнения своих обязанностей.

"Они имеют хороший опыт в организации ведения боевых действий, ведь полк "Азов" был одним из первых, кто овладел натовскими методиками ведения ближнего боя. Именно эти навыки они демонстрировали, обороняя Мариуполь в течение 84 дней в условиях существенного превосходства враждебных сил", — говорит Олег Жданов в комментарии "Телеграфу".

Экс-военный уверен: хотя решение о допуске командиров "Азова" к боевым действиям не лишено политических смыслов, оно имеет и безоговорочную военную ценность и может принести мощные результаты на поле боя.

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